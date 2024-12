A diferencia de Jorge, Ruvens ponía a Maica en la misma órbita de Óscar y Juan , estando su planeta en el centro mismo de la galaxia. Eso se llama egocentrismo, aunque no pasa nada si decimos que es pura mezquindad. En todo caso, participaron la mayoría con propósito de divertirse, aunque la cara de Maica era de un aburrimiento extremo , y no iba mucho más allá la de Óscar, que se sentaba a su costado en el sofá. Lo que vengo a advertir es lo mismo que llevo diciendo un tiempo, los últimos días se merecen y nos merecemos todos un poco de tranquilidad y buen rollo.

Me pareció que había cambiado un poco el panorama al ver a Maica sentada no solo junto a Óscar, sino también al lado de Ruvens. Óscar casi siempre se sienta en las galas en un costado, lo cual es un gesto pensado para no ponerse en el centro del foco. Y, puestos a elegir un extremo suele estar junto a Maica (antes podía estar al lado de Daniela). Pero no es común ver a la cartagenera sentada junto al manchego, al menos en las últimas semanas. Esto no quiere decir que en ningún momento hayan roto la comunicación entre ellos. Ruvens ha repetido en infinidad de ocasiones la siguiente secuencia: ofende a Maica, la pone verde con sus amigos y con el ánimo apaciguado va a pedirle perdón.