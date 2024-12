“La cocina empezó siendo una necesidad, no una pasión”, confiesa Anna Teres, la creadora detrás de Anna Recetas Fáciles, que suma millones de seguidores a través de las redes sociales. Para ella, cocinar no era más que una forma de sobrevivir cuando, con 17 años, dejó su pequeño pueblo para estudiar en otra ciudad. Sin la comodidad de los platos caseros de su madre, empezó a experimentar: “ Nunca te sale como lo hace tu madre , pero se intenta. Y con el tiempo, te das cuenta de que te gusta”.

Sin embargo, la vida como creadora de contenido no siempre es sencilla. Anna se ha enfrentado a m omentos de duda y cansancio : “A veces me entra el pánico escénico. Saber que lo que publico lo verán miles o millones de personas impone”. También ha lidiado con el síndrome del impostor: “Pienso, ¿cómo puede alguien admirar a alguien que solo hace un guiso de patatas?”.

A pesar de su éxito, Anna no da nada por sentado. “Sé que las redes sociales no son eternas. Instagram puede desaparecer, YouTube puede dejar de generar ingresos… Por eso intento disfrutar del momento sin obsesionarme con el futuro”. Sin embargo, su espíritu curioso no deja de plantear posibilidades. Con la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, Anna ve oportunidades para llegar a nuevas audiencias: “Imagina que tus vídeos se doblen a otros idiomas con tu propia voz. Eso me parece increíble”.