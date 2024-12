Si vamos a comprar utensilios de plástico , como biberones o tápers, veremos que algunos destacan en su etiqueta que no contienen bisfenol A (BPA) . Este nombre tan extraño se refiere a un compuesto químico que se utiliza, en combinación con otros, para la fabricación de algunos plásticos.

El BPA se utiliza desde hace años en la fabricación de productos muy diferentes: pinturas con base epoxi, retardantes de llama, tintas de impresión, revestimientos de superficies, etc. También se ha utilizado ampliamente en la fabricación de materiales destinados a entrar en contacto con alimentos , que es el campo que nos ocupa y también el que más podría preocuparnos, porque es el que supone una mayor exposición a este compuesto.

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo infinidad de estudios para conocer la seguridad del BPA. Hasta hace relativamente poco la conclusión que se desprendía de ellos era que este compuesto no suponía un riesgo para la salud en las dosis a las que estábamos expuestos. Aunque había ciertas incertidumbres relacionadas sobre todo con el sistema inmunitario y con el sistema reproductor.

Es difícil saber si el BPA está presente en los envases y utensilios que empleamos en nuestra cocina porque no hay ninguna señal que pueda informarnos sobre ello. Pero sí podemos tener en cuenta que no se utiliza en biberones ni utensilios infantiles desde hace trece años o más. Tampoco se utiliza en muchos de los envases y utensilios que tenemos en nuestras cocinas porque una buena parte de los fabricantes dejaron de usarlo hace años. Algunos lo indican en las etiquetas de sus productos (sobre todo si hablamos de utensilios de cocina), pero en otros casos no hay forma de saberlo.