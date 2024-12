Lo primeros que nos dice es que, si la microbiota no está bien, "sentimos distensión abdominal, gas o meteorismo, estreñimiento funcional, diarrea funcional y dolor abdominal". Son algunos de los síntomas que describió esta profesional en el seminario 'Todo me sienta mal', organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Enumeró otros síntomas, como digestiones pesadas, náuseas, vómitos, eructos, ardor, reflujo o falta de concentración. "El remedio no es dejar de comer o restringir alimentos con el fin de aliviar los síntomas, sobre todo porque nos conduciría a un déficit de nutrientes que alteraría completamente todas las bacterias de nuestra microbiota", indicó.