Los mercados han ido cambiando con el tiempo, ahora ya no solo son el espacio en el que comprar ingredientes frescos y dejarse aconsejar por los vendedores, que conocen su producto mejor que nadie , son un espacio que ha ido creciendo, incorporando, en la mayoría de las ocasiones, espacios de restauración en los que poder comer, descansar y reponer fuerzas antes de seguir conociendo la zona.

En estos lugares, que te esperan a lo largo y ancho de Europa, se pueden conseguir los mejores productos, pero cada vez es más habitual poder degustar un bocado exquisito, elaborado con ingredientes de calidad y que en ocasiones recoge detalles sobre el lugar que de otra manera no conoceríamos.

Los amantes de los viajes y la gastronomía de calidad no pueden dejar de visitar estos mercados si acuden a estas ciudades… o no pueden dejar de visitar estas ciudades si estos mercados gourmet han logrado llamar su atención, porque el orden de los factores no altera el producto tampoco en este caso.