Las guías de vinos españoles están ya en la calle para contar a los amantes del vino cuáles son los mejores del país

Peñín, Gourmets y Proensa son las tres principales. ¿Qué las diferencia? ¿Qué criterios utiliza cada una?

Santi Rivas, el tipo que mejor explica las cosas del buen beber: "El mundo del vino, por lo general, es bocazas"

La más madrugadora de las guías de vinos españoles y una de las más populares, la Guía Peñín, con 35 años de trayectoria, ya está fuera y en esta edición contiene hasta 9.800 vinos catados. También está ya en la calle la Guía Gourmets, que celebra su 40 aniversario y es la decana de las guías españolas. En esa edición se estrena, además calificando por primera vez a los vinos con la máxima puntuación: 100 puntos “a los vinos que, por unanimidad, lo merecían” declara un comunicado sobre el lanzamiento de la guía.

La última en colocarse en las estanterías, recién salida de imprenta, es la Guía Proensa, aunque todas pueden llegar a coincidir en algunos de los vinos que catan, cada una tiene su sistema propio, lo que hace que haya diferencias notables entre unas y otras, ya que unas son fruto del trabajo en equipo, o para puntuar los vinos catan a ciegas y cada sistema marca ligeras diferencias en los resultados finales.

¿Para qué sirven las guías de vinos en la época de las reseñas online?

En un sector del que muchos aficionados están ávidos de información y de conocer nuevas etiquetas, zonas emergentes y sorprenderse con nuevos productores, las guías de vinos, elaboradas por equipos profesionales altamente cualificados para catar grandes cantidades de referencias, son un elemento realmente útil y de confianza ya que, si bien las reseñas que aparecen en distintas tiendas online pueden servir como consejo, la profesionalidad de los catadores de una guía es una garantía. La mayor parte de los catadores llevan varias décadas dedicándose una buena parte del año a viajar por las zonas vitivinícolas españolas y conociendo de cerca no solo sus vinos, también a sus productores y empapándose de la situación general de las regiones que visitan. Tienen, por tanto, información de primera mano y esta profesionalidad es uno de los mayores valores de las guías.

¿Qué caracteriza a una buena guía de vinos?

Bajo el nombre de guía de vinos caben un montón de productos diferentes, desde las que editan los medios generalistas como una especie de suplemento, hasta guías regionales o personalistas, en las que es la reputación del catador la que sirve de aval para contrastar la calidad de sus reseñas.

Una de las principales características que diferencia unas guías de otras es la forma en la que se catan los vinos, y saberlo puede ayudar al aficionado a decantarse más por una u otra edición. Y es que para escoger los vinos que irán puntuados en cada una de ellas se puede optar por dos vías.

La cata a ciegas , lo que implica desconocer las etiquetas que cada catador está probando en cada momento (aunque se puede conocer, por ejemplo, la zona, para tener un pequeño contexto), y por tanto no dejarse influir por la reputación de determinadas etiquetas, tal como se cata para la Guía Gourmets: “Siempre hay filias y fobias, y de esta forma, solo catamos lo que hay dentro de la botella” , afirma Ignacio Crespo.

, lo que implica desconocer las etiquetas que cada catador está probando en cada momento (aunque se puede conocer, por ejemplo, la zona, para tener un pequeño contexto), y por tanto no dejarse influir por la reputación de determinadas etiquetas, tal como se cata para la Guía Gourmets: “Siempre hay filias y fobias, y de esta forma, , afirma Ignacio Crespo. La cata con etiqueta a la vista, una opción que sí tiene en cuenta la marca y también se apoya en la trayectoria del vino en cuestión para escoger la puntuación que ese vino merece cada año. Esta última modalidad es la que escogen tanto la Guía Peñín como la Proensa, lo que lleva, en ocasiones, a cuestionar la independencia de sus puntuaciones, pero tal como afirman sus autores, su conocimiento de los vinos y de sus trayectorias año tras año es un elemento que también aporta información y puede ayudar a entender mejor la evolución de una marca a lo largo del tiempo.

Otra de las diferencias entre guías es si son el reflejo de las catas de un equipo o de una persona y cómo se escogen y puntúan los vinos tras las catas.

Si bien Gourmets y Peñín son guías de equipo (la primera cuenta con hasta 23 catadores en algunas de sus sesiones, entre las que hay sumilleres, enólogos o periodistas especializados y es la única donde se cuenta alguna mujer entre los esos profesionales que juzgan los vinos), en Proensa el catador es el propio autor, Andrés Proensa, que juzga los vinos que, tras un proceso de envío por parte de las bodegas que desean participar, escoge los mejores, aquellos que superan los 95 puntos.

¿Qué implican los 100 puntos en cada guía?

En las guías de vinos más importantes del mercado español, y desde hace años, el sistema de puntuación llega como máximo a 100 puntos y, dada la calidad ascendente de los vinos que se reflejan en ellas, se podría decir que el rango de puntuaciones para aparecer va de los 80 a los 100 puntos.

El primer crítico en dar 100 puntos fue Andrés Proensa, quien otorga esa puntuación, cada año, a unos ocho o diez vinos; después se incorporó Peñín, que hasta 2022 no dio la máxima puntuación, entonces, a dos vinos, mientras que en la recién salida edición 2025 son ya ocho las referencias con eso deseados 100. Y han tenido que pasar 40 años para que la Guía Gourmets conceda sus primeros 100 puntos, ya que antes, según comenta su director, Ignacio Crespo, “ese último punto se dejaba a los lectores de la guía” y esta primera vez son nueve los vinos con 100 puntos.

En general, son pocas las etiquetas que alcanzan cada año ese olimpo en las distintas guías. Sin embargo, las tres guías más relevantes de España coinciden en resaltar la creciente calidad de los vinos españoles, con altas puntuaciones para una gran parte de ellos, que obtienen entre 95 y 99 puntos. Andrés Proensa señala también que “en los 23 años que lleva la guía Proensa el crecimiento en calidad ha sido espectacular”; el crítico añade que su objetivo es reflejar en torno a 500 vinos (de unos 2.500 o 3.000 vinos catados por edición) pero, dado el alto nivel de las referencias que prueba, la guía termina reflejando alrededor de 700.

Vinos de 100 puntos: haciendo historia

La cifra más ansiada por los productores que mandan sus muestras a las guías es, sin duda, el 100, esa calificación de vino perfecto, que sobresale por encima de cualquier otro. Pero un 100 no es sencillo de conseguir y son pocos los vinos que llegan a esas cotas, nunca más de una decena por año y guía (e incluso pueden coincidir). En la edición de este año, Peñín ha otorgado 100 puntos a ocho vinos: Enoteca Gramona 2011, espumoso del Penedès (Corpinnat), el verdejo Belondrade Les Parcelles 2019, el blanco Dominio del Águila Albillo Viñas Viejas 2016 (DO Ribera del Duero), el albariño La Fillaboa 1898 2016 (DO Rias Baixas), los tintos de Rioja Contador Las Paulejas 2020 y Viña El Pisón 2022 (este último fuera de la DOCa Rioja), el Ribera del Duero Dominio de Atauta La Roza 2018 y el tinto de Priorat Les Manyes 2022.

En Gourmets, los primeros 100 puntos de su historia recaen en los tintos Cirsion 2021 (DOCa Rioja), L’Ermita 2022 (DOQ Priorat), La Faraona 2022 (DO Bierzo), el blanco de Rias Baixas Pazo de Señorans Selección de Añada 2014, el generoso de la DO Montilla- Moriles Poley Amontillado Convento Selección 1952, el espumoso de Corpinnat Recaredo Homenatge a Josep Mata Capellades 2004, el blanco de Valdeorras Sorte o Soro 2023, el generoso de Jerez Tradición Oloroso VORS y el tinto de Ribera del Duero Vega Sicilia Único 2015.

Los 100 puntos de este año de Andrés Proensa son los más numerosos, y entre ellos hay etiquetas consagradas, principalmente, de Rioja, Ribera del Duero, aunque hay grandes vinos de otras zonas. Este año, además, una habitual de los 'cienes' de Proensa, la bodega riojana Pujanza se corona con dos máximas puntuaciones para dos de sus tintos, Cisma y Norte. El resto de las etiquetas 'perfectas' son: los ribera del Duero Abadía de San Quirce Finca Helena 2022, Alión 2021, Ausàs Interpretación 2022, Pago de Valtarreña 2020, Pingus 2022 y Viña Sastre Pesus 2018; los riojas Amancio 2021, Barón de Chirel 2019, Cuentaviñas El Tiznado 2022, , Gaudium 2020, Lalomba Finca Valhonta 2020, Mirto 2018, Quiñón de Valmira 2022, San Vicente 2021, Sierra Cantabria Mágico 2021, Tapias del Marqués de Riscal 2021, Torre de Oña El Camino 2021 y Viña El Pisón 2022 (este último, fuera de la DOCa Rioja); los prioratos Les Aubaguetes 2022, Clos Mogador 2022 y L’Ermita 2022; los dos blancos gallegos Sorte o Soro 2022 (DO Valdeorras) y Do Ferreiro Cepas Vellas 2023 (DO Rias Baixas). El único generoso con la puntuación máxima es el Tío Pepe Tres Palmas, de la DO Jerez.

Otros puntos que también cuentan (y mucho) entre los aficionados al vino

Además de las guías tradicionales, existen otros métodos que también se basan en calificar vinos con puntos y servir de guía para profesionales y aficionados. Internacionalmente, los más conocidos son los llamados 'Puntos Parker' que remiten al creador de la guía The Wine Advocate, el abogado de Baltimore Robert Parker. La publicación se basa en informes de zonas vinícolas y amplios reportajes con vinos catados y puntuados, y sigue gozando de repercusión en muchos mercados vinícolas del mundo. Trabaja con delegados que tienen países asignados (por ejemplo, en España contamos con Luis Gutiérrez, que también cata vinos del Jura o de Argentina), adonde acuden periódicamente y catan vinos en el lugar, viendo la etiqueta y con una base profesional, pero también muy personal: si te gusta el perfil del catador, te gustarán los vinos que puntúa, ya que es quien elige lo que cata y lo que no y puntúa según su criterio particular.

Por el contrario, los Decanter Wine World Awards, celebrados anualmente en Londres, cuentan con más de 240 profesionales de distintas procedencias y con experiencia en catar a ciegas que forman grupos de varias personas y puntúan los vinos llegando a un acuerdo y divididos por categorías. Este año se han catado más de 18.000 muestras de 57 países. Tanto por los perfiles que acuden (sumilleres, periodistas, Masters of Wine) como por la forma de catar, son unos premios que están ganando repercusión y respeto en el sector. Los mejores vinos tienen derecho a lucir sus medallas y distinciones en la botella mediante una etiqueta que acredita que esa añada y ese vino en concreto ha conseguido las mejores puntuaciones. La copresidenta de estos premios, Beth Willard, asegura que cada año hay más y mejores vinos españoles en los premios y que hay más zonas que concurren a la cata.

Aunque este repaso se detiene en las más conocidas, hay guías casi para cada tipo de consumidor, pero antes de optar por seguir los consejos de una u otra, conviene saber cómo y quién cata y cómo se puntúan los vinos, para escoger la que más se adecue a cada gusto.

Cómo saber cuál escoger: 3 guías, 3 estilos

Guía Gourmets, la veterana

Cómo se cata: a ciegas, por un equipo de una veintena de catadores que solo conocen la zona de procedencia para tener un contexto.

Cómo puntúa: entre 80 y 100 puntos, y este año da sus primeros 100 a nueve vinos.

Cuántos vinos contiene: la edición 2025 llega a 4.914 vinos, 2.367 en el Cuadro de Honor, es decir, con más de 90 puntos.

Dispone de una versión digital descargable para Iphone y Android.

PVP: 22€

Es tu guía si… Quieres tener una amplía referencia del mundo del vino español y te decantas por las catas a ciegas.

Guía Peñín, el vademécum

Cómo se cata: a etiqueta vista, por un equipo de catadores que se distribuye por zonas y cata en consejos reguladores. Se hace una segunda cata de los vinos de más de 94 por todos los miembros del equipo y se consensuan las puntuaciones.

Cómo se puntúa: parte de vinos con 80 puntos hasta 100, que en esta edición han conseguido ocho vinos. Otros 397 cuentan con 95 puntos o más.

Cuántos vinos contiene: 9.800 de más de 2.000 bodegas.

Dispone de versión web donde se pueden hacer búsquedas cruzadas. Se edita también en inglés y alemán.

PVP: 23,95€

Es tu guía si… Te interesa conocer muchas marcas y tener una visión generalizada de zonas y etiquetas.

Guía Proensa, de autor

Cómo se cata: a etiqueta vista y por el propio Andrés Proensa, quien viaja a zonas vinícolas y también recibe muestras para catar y reseñar. Incluye descripciones de bodegas que se actualizan cada año y consejos de maridaje.

Cómo se puntúa: entre 90 y 100 puntos, ya que su objetivo es reflejar los vinos de más alta calidad de las principales zonas vinícolas.

Cuántos vinos contiene: esta edición es récord de vinos calificados, con 732, de 244 bodegas distintas. Un total de 26 vinos tienen 100 puntos.

Cada año incluye reportajes en torno al vino, como consejos para catar o un repaso a personajes destacados del sector.

PVP: 20€

Es tu guía si… te identificas con la forma de catar y el conocimiento del autor y te gusta el enfoque más periodístico de acercamiento al vino.