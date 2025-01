¿Qué diferencias hay entre productos ecológicos y gourmet?

Los productos gourmet y los ecológicos tienen cosas en común, pero también grandes diferencias

En nuestra mesa queremos tener productos de calidad, que consigan que cada vez que nos sentamos a comer o cenar sea un regalo para el paladar y eso se obtiene cocinando con aquellos que cumplen con nuestros estándares mínimos. También teniendo ciertas habilidades en los fogones, para qué vamos a engañarnos, pero mientras esto es algo que podemos trabajar, para lo otro es indispensable prestar atención a lo que compramos.

Cada vez es más sencillo acceder a la información relacionada con los alimentos que compramos, de dónde vienen y cómo han sido tratados, porque lo que podemos aprender de ellos leyendo las etiquetas es mucho. El problema real es que no siempre entendemos o sabemos entender lo que tenemos delante, hay ocasiones en las que es confuso, pero otras, estamos tan acostumbrados a emplear como sinónimos conceptos que no lo son, que podemos estar equivocándonos sin pretenderlo.

Por ejemplo, seguro que muchas personas pensaban que los productos ecológicos son automáticamente productos gourmet y viceversa, pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Estos dos términos hacen referencia a cosas diferentes y que un producto sea ecológico no lo convierte en gourmet. Esto no hace que sea mejor, ni peor, pero sí que nos ayuda a darnos cuenta de que no siempre tenemos claro a qué se refieren cuando le colocan un adjetivo de este tipo a un alimento.

Por eso, un buen primer paso para saber lo que llevamos a casa y utilizamos en nuestras recetas, es saber bien qué quieren decir ambos términos y qué diferencias hay entre estos dos tipos de productos, porque aunque el resultado final no va a cambiar (la receta será deliciosa y nuestros comensales serán felices), nunca es tarde para aprender y convertir conclusiones equivocadas en certezas correctas.

Diferencias entre productos ecológicos y gourmet

Gourmet es una palabra de origen francés y significa gastronómico, aunque con el tiempo su significado exacto se ha ido modificando hasta convertirse en lo que entendemos hoy día, no solo se emplea para definir un producto relacionado con la gastronomía, sino que se emplea para señalar aquellos que reúnen unas cualidades excepcionales o exquisitas, y que cumplen con una serie de características.

Aunque sea uno de los puntos esenciales, los productos gourmet no son solo aquellos que son deliciosos, algo fundamental porque si su sabor no es bueno, poco o nada tiene que hacer ese producto. También es importante prestar atención a otros parámetros que adquieren importancia para poder definir a un producto como gourmet.

La selección del producto tiene que ser precisa y hecha con el mayor cuidado, tanto si se trata de un producto vegetal, buscando que sea el momento óptimo para su recolección, como si es un producto animal. Es clave el cuidado al seleccionar y escoger el momento para obtener la materia prima. Si son productos elaborados, todos los ingredientes que llevan tienen que ser de la mejor calidad y haber pasado por medidas de seguridad e higiene rigurosas.

El producto gourmet está, además, empaquetado de la mejor manera, no solo es una cuestión de verse bonito, es más una forma de que el producto final no pierda calidad y todas sus propiedades se mantengan intactas, tanto el sabor, como el olor o la textura. Los productos gourmet no son necesariamente los más caros, son los que están cuidados desde el primer momento, como la recolección, hasta el último.

Una vez que tenemos claro qué son los productos gourmet, solo queda saber a qué productos se les puede aplicar el título de ecológicos. Se considera ecológicos a todos los productos que se han producido de manera natural, sin usar componentes químicos como pesticidas o fertilizantes para la tierra o aditivos para los animales, que alteren el ecosistema. Es decir, es aquel que se produce usando recursos, procesos y ciclos naturales.

Esta manera de producir, hace que los sabores de los productos sean mejores y también ayudan a que mejoren sus valores nutricionales, por lo que no es raro que su calidad sea mayor. Esto hace que, si bien gourmet y ecológico sean conceptos diferentes, tengan también muchas similitudes, sobre todo a la hora de cuidar y mimar la calidad de las materias primas y del proceso.

Esto hace que no sea extraño que muchos de los productos que se califican como gourmet sean también ecológicos o estén elaborados a partir de ingredientes que también lo sean, así como la calidad y excelencia de esos alimentos ecológicos haga que se les pueda considerar gourmet. Eso sí, conviene tener claro que pueden convivir, pero no tienen por qué ser sinónimos, se puede obtener un producto gourmet sin emplear ingredientes ecológicos y también puede suceder al revés, no todos los ecológicos se usan para crear productos gourmet.