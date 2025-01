Sofía Vergara es una estrella polifacética que conquistó a todo el mundo como Gloria, su personaje en la comedia ‘Modern Family’. La actriz también ha mostrado su talento formando parte del jurado de ‘America’s Got Talent’ desde 2020, pero en el ya pasado 2024 sorprendió a sus seguidores con una aventura profesional completamente diferente. Está al frente de una empresa de empanadillas y otros platos de origen latinoamericano que ha creado junto a su hijo, Manolo González Vergara .

Tanto en la página web de Toma como en sus redes sociales se repite un lema que incluye un toque de humor: “ Hecho por Manolo, comido por Sofía ”. Él aclara que su madre no es quien está entre fogones: “He cocinado toda mi vida, desde pequeño, porque mi madre era incapaz de hacerlo”. Sin embargo, ella juega un papel clave en el negocio: “Yo me encargo de la comida, ella se encarga de la estética y la dirección creativa”.

Manolo cuenta que fundar una marca con alguien de tu familia es genial “siempre y cuando no os concentréis en exactamente el mismo elemento”. “Mi mamá es increíble en todo lo que tiene que ver con estética, diseño y tendencias. Es una directora artística increíble, tiene un ojo increíblemente agudo. Esos no son mis puntos fuertes. Yo me encargué del aspecto culinario”.