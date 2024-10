Aciertos y errores en la cocina de Sofía Vergara, según un chef y un arquitecto

Sofía Vergara, conocida por su impecable estilo y éxito en la pantalla, también ha dejado huella en el mundo del diseño de interiores, particularmente con su impresionante cocina. El espacio culinario de su mansión de 26 millones en Berverly Park ha sido objeto de admiración por su elegancia y sofisticación, pero también ha suscitado comentarios en cuanto a su funcionalidad. Todo ello a pesar de que la célebre actriz afirma que "No sé nada de nada de cocina y no cocino y no quiero aprender a cocinar", por suerte, parece que sí que sabe cómo combinar el lujo con la practicidad en este espacio clave de su hogar.