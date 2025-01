Otro mito popular es que el agua con limón puede ayudar a "desintoxicar" el cuerpo . Si bien es cierto que el agua en sí es crucial para los procesos naturales de eliminación de toxinas del cuerpo, el limón en sí no añade, ni tiene, propiedades mágicas que aumenten este proceso. El hígado y los riñones ya realizan esta función de manera eficiente sin la necesidad de aditivos externos.

Se dice que el agua con limón puede ayudar a perder peso al aumentar el metabolismo y promover la saciedad. Sin embargo, no existen evidencias científicas sólidas que respalden estas afirmaciones. Lo que sí se sabe es que mantenerse hidratado puede ayudar a controlar el apetito, y el sabor del limón podría simplemente hacer que el agua sea más agradable de beber, lo que puede desembocar en una mayor ingesta de líquidos y, por lo tanto, a una mejor hidratación.

Por último, el limón es una fuente rica en vitamina C, un antioxidante esencial para la producción de colágeno, lo que contribuye a la elasticidad y firmeza de la piel. No obstante, para obtener una cantidad significativa de vitamina C solo del agua con limón, uno tendría que consumir una cantidad considerable de zumo de limón, mucho más que solo un par de rodajas en el agua. Es importante recordar que la hidratación en general, ya sea con agua sola o con limón, es crucial para mantener la salud de la piel.