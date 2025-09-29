Cómo el chef Paco Roncero perdió 40 kilos: "Soy antidieta"

Daniel Brito 29 SEP 2025 - 13:33h.

El chef cambió algunos de sus hábitos de vida hace 20 años con los que logró perder unos 40 kilos gracias al deporte y la alimentación

Paco Roncero: "En casa no hay que cocinar con muchas florituras"

La imagen que tenemos hoy del chef Paco Roncero es algo distinta a la que tenía el dos estrellas Michelin y tres soles Repsol hace 20 años. Él mismo ha comentado en más de una ocasión que llegó a pesar unos 120 kilos y, aunque se sentía bien consigo mismo, una serie de factores propiciaron que cambiase algunos aspectos de su vida, sobre todo en lo relacionado al deporte y la alimentación, con lo que a lo largo del tiempo llegó a perder alrededor de 40 kilos y ahora, a sus 56 años, mantiene un buen físico tras adelgazar en su momento.

A lo largo de la charla que mantuvo en el podcast La Obsesión Ciclista de Fred, el chef de Paco Roncero Restaurante (calle Alcalá 15, Madrid) explicó que hace 20 años él era feliz. Tanto que cuando se miraba al espejo se decía “si yo no estoy gordo, lo que tengo son los abdominales caídos”. “Hacía lo que me gustaba, que era trabajar. Me dedicaba 24 horas al día a currar, siempre pensando en platos nuevos”, explicó.

Amante del running

No obstante, el chef sí que admite que para él el trabajo llegó a convertirse en su vida, pero que con el tiempo se dio cuenta de que había perdido el contacto con sus amigos y que casi no tenía tiempo para ver a sus hijos. “Me había echado a perder”, reconoció, así que poco a poco empezó a dedicarse más tiempo a sí mismo y a su familia, propiciando el inicio de su cambio.

En aquel entonces Roncero formaba parte de la plantilla de El Bulli y Ferrán Adrià hizo un cambio de horarios en el que solo tenía que acudir al restaurante por la tarde, así que como el chef se despertaba desde muy temprano, comenzó a salir a correr con otro cocinero. “Fuimos ocho minutos, lo recuerdo perfectamente porque sentí una libertad brutal”, cuenta en la entrevista.

Desde ese momento se hizo un gran amante del running y empezó a salir a correr prácticamente a diario, tanto que no había pasado un mes e hizo una carrera de 10 kilómetros. “Ese mismo año hice el maratón de Nueva York, cuando llegué ahí estaba en 98 kilos, había bajado más de 20 kilos”, relató, empezando a integrar en su rutina otros deportes como la natación o la musculación.

Sin dieta, pero con cambios de alimentación

Sin embargo, la alimentación también jugó un papel clave en todo ese proceso, aunque sin dietas de por medio. “Nunca las hice, soy antidieta total. Lo que veía es que hacía deporte, me sentía bien e iba adelgazando, así que empecé a cuidar un poco la alimentación”, sostiene Roncero.

“Las dietas están bien si te las marca alguien y tienes disciplina para mantenerlas durante mucho tiempo, si no, no sirven para nada”, defiende el chef sobre por qué no es partidario de las dietas. Por eso se mantuvo comiendo de todo, pero siempre con cuidado, de manera que “restringía ciertos alimentos dependiendo de si había entrenado más o menos”.

Hace años explicó en una entrevista con El Mundo que el desayuno es la comida del día donde más se llena con café con leche, tostadas de tomate y aceite, plátano, zumo o yogur, entre los alimentos que suele comer a primera hora, y que luego quema cuando hace ejercicio matutino.

A la hora de comer no hacer restricciones, ya que siempre come lo que haya, sean lentejas, pasta o cocido, dejando para la noche el cenar proteínas, como pollo con verduras. Además, entre esas tres comidas añade dos tentempiés a lo largo del día.

En una entrevista con Guía Repsol fue claro, para Paco Roncero no existen los alimentos prohibidos, aunque recalca que “hay que cambiar los hábitos de vida, comer con coherencia y planificar los horarios”.