Dos concursantes se convierten en pasajeros del camión 'Mudanzas GH' y, por tanto, en los nuevos expulsados de la casa de Tres Cantos

La gala del jueves ha estado repleta de sorpresas para los concursantes de 'Gran Hermano 20', pero no siempre son buenas. Mientras vivían en la ignorancia disfrutando de la noche, un camión partía desde las instalaciones de Mediaset hasta su destino fijado: la casa de Tres Cantos.

Tras descubrir quién era el expulsado de la noche y quedarse sin palabras, los concursantes descuben que todos están en peligro al ver el camión aparcado en el pabellón con un logotipo que deja poco espacio a la imaginación: 'Mudanzas GH'.

Lo que ellos no podían imaginarse es que hoy la casa quedaría mucho más vacía al ser expulsados un total de tres de sus habitantes.

La reacción de los concursantes al descubrir el camión de la mudanza

Los concursantes bajaban las escaleras para acceder al pabellón donde se encontraba esperándoles el camión de la mudanza. "¡Ay, me encanta!", es uno de los comentarios que demuestran la inocencia ante lo que está a punto de suceder.

El Súper les pide que se coloquen cada uno delante de una de las cajas distribuidas por el suelo para que Jorge Javier les informe de qué está pasando: "¡Hay mudanza! La audiencia está decidiendo quién no merece continuar en 'Gran Hermano', por tanto, quien entre en ese camión saldrá expulsado. Sin paños calientes".

El expulsado será "quien menos aporta", "el que pasa más desapercibido" y "a quien la audiencia no echará de menos", añade el presentador. O lo que es lo mismo, "el paquete de la casa". Las caras de los concursantes son un poema: con la boca abierta, todos esperan hasta ver qué les deparará el destino.

El nombre del primer concursante en subirse al camión

Jorge Javier hace que de un paso al frente los concursantes que más votos han recibido y por lo que, automáticamente, pasan a estar en peligro de expulsión. Ellos son Aquilino, Jonay, Mamadou y Desirée.

Tras una corta pero, a su vez, larga espera, el presentador procede a dar el nombre del expulsado: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Mamadou!". Al escucharlo, Aroa se rompe por completo: "¿Cómo que un mueble? ¿En dónde? Es que no lo entiendo, te lo juro que me voy a cabrear". La granhermana se dirige hacia él para abrazarle entre lágrimas: "Me parece tan injusto. ¡No quiero!".

Mientras, Mamadou continúa despidiéndose de sus amigos hasta que finalmente vuelve a los brazos de Aroa. "Ahora cuando vaya a plató que me lo digan a la cara", bromea cuando Jorge Javier le pregunta cuál cree que es el motivo que ha llevado a la audiencia a tomar esta decisión.

No hay nada por lo que se arrepienta Mamadou: "Me he reído mucho, la verdad". Sin embargo, poca risa le da cuando le preguntan si echará de menos a Patricia: "No le voy a dar ni el momento, paso. No le daré el gusto. Que le vaya bien, le deseo un buen concurso pero no le voy a dar el momento, lo siento. Que se busque a otro". De hecho, cuando ésta se ofrece a ayudarle con la maleta, él contesta tajante: "Patricia, das vergüenza".

Acto seguido, el Súper le pide que suba al camión pero éste siente miedo de ir en la parte de atrás protagonizando su último momento cómico como concursante: "Un cinturón, ¿no?".

El posicionamiento letal determina el segundo pasajero del camión

El camión de la mudanza tiene mucha hambre y se ha quedado con ganas de más. Por eso, vuelve para recoger a otro concursante. Es lo que pasará al recuerdo en 'Gran Hermano 20' como el 'Black Thursday', es decir, el día del 2x1.

No obstante, quien se suba al camión en esta ocasión será el elegido de la combinación entre lo que determine la audiencia y lo que decidan los concursantes con el posicionamiento letal.

Es decir, los votos de los espectadores dirán qué dos concursantes se quedan en la cuerda floja, pero son sus compañeros quienes se posicionarán sin estrategias para echar a uno de ellos. En caso de empate, la audiencia tendrá en su poder la decisión final.

Los dos concursantes que se encuentran en peligro ahora son Paula y Joon. Sus compañeros han escrito en un sobre el nombre de quién prefieren que se vaya pero, no solo eso, ahora les toca ponerse detrás de ellos para mostrar a los espectadores su voto. Desirée es la última en posicionarse, eligiendo finalmente a Paula: "Lamento comunicarte que tus propios compañeros te han expulsado".

Sin embargo, la ahora exconcursante no abandona el programa sin antes decir unas palabras: "Siempre he dicho que esto para mí no es un juego, es una experiencia de vida. La he vivido como lo he sentido y estoy muy feliz de las personas que he conocido, que es lo que me llevo. Yo siempre me dejo llevar por la voluntad del Señor, confío en él más que en mí y si ha decidido esto, seguro que tiene otro plan mejor y lo abrazo con fuerza".

La tierna despedida de Paula y Aquilino

La expulsión de Paula pone mar de por medio entre los sentimientos de su compañero Aquilino y a los que ha reaccionado hoy la pareja de la ahora exgranhermana juntos antes de hacer una emotiva llamada con ella.

Sin embargo, el concursante no duda en decirle unas bonitas palabras a modo de despedida: "Es la persona más especial que he conocido en mucho tiempo, te lo mereces todo y te espero fuera donde seremos amigos. Te quiero, tía. Estoy seguro de que seremos amigos, con José María también".

Paula se lanza a abrazarle, antes de que Jorge Javier le lance una comprometida pregunta: "¿Te has enamorado?". "No, he dicho la verdad siempre. Me gusta, es impresionante y más cuando la conoces, cada vez más, pero yo creo que no. No sé ni lo que pensar", respondía entre lágrimas él.

"Considero que, muchas veces, el amor de amistad está infravalorado y para mí es de lo más bonitos que existe en la vida. Él también es un chico súper válido y va a tener a la persona que quiera porque es muy fácil quererle", le decía ella a modo de despedida.