Francis Paniego: "Meter los cuchillos en el lavavajillas es una barbaridad"

Al hablar de tortilla Francis Paniego no duda en autodenominarse “cebollista”, mientras que sobre qué plato le recuerda a su infancia no duda en que son las albóndigas de su madre. “He tenido la inmensa suerte de tener una madre que cocinaba como los ángeles y tengo la suerte de tener su cocina en la mía. Cada vez que me como las albóndigas que tenemos en Echaurren Tradición no puedo evitar un déjà vu y un viaje a mi madre y a mi infancia”, confiesa en el Gastro Test, donde habla sobre sus manías en la cocina, su aperitivo favorito o su bocado orgásmico.