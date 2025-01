Iván Ferreiro: "El picante es mi debilidad absoluta"

La Navidad ha llegado a su fin e Iván Ferreiro está contento. Al cantante no le gustan estas fechas que acaban de pasar y, pese a ello, lanzó hace unas semanas su adaptación al castellano de ‘Fairytale of New York’ de The Pogues, que en nuestra lengua el gallego ha titulado ‘Cuento de hadas en Madrid’. Aprovechando su incursión en la música navideña el cantautor se somete al Gastro Test para hacernos sus más sinceras confesiones culinarias.