Siete cosas que haces mal en la cocina pensando que lo haces bien

La cocina es un arte lleno de matices y detalles. Aunque algunos pasos pueden parecer sencillos, a menudo cometemos errores sin darnos cuenta, lo que afecta tanto el sabor como la textura de nuestras comidas. Te contamos algunos de los errores más comunes que muchos cocineros cometen en la cocina y que, sorprendentemente, podrían estar afectando a tus platos de formas que no eras consciente. ¿Cuáles son esos errores?

Guardar alimentos en bolsas de plástico es una práctica habitual, pero no siempre supone la mejor opción para mantener la frescura y seguridad de los alimentos. Las bolsas de plástico no son ideales para todos los alimentos, ya que no permiten la correcta circulación de aire y pueden acelerar la descomposición, especialmente en productos frescos como frutas y verduras. Además, los microplásticos y los alimentos deberían estar separados, con lo que puede ser una alternativa muy mala para tu salud a medio y largo plazo. Una mejor alternativa es utilizar recipientes herméticos reutilizables o bolsas de silicona que ayuden a mantener la frescura y evitar la acumulación de humedad.