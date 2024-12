Cómo hacer papas arrugadas y que te queden como las de Tejeda

Tejeda es un lugar que merece la pena visitar por lo menos una vez en la vida, situado en la isla de Gran Canaria , se ha convertido en un lugar que cada vez resulta más atractivo para los turistas y visitantes del lugar, porque cada vez es más conocido. Podría pensarse que intenta llamar la atención de turistas y gente curiosa, pero lo cierto es que no le hace falta, conocer algún detalle de este pueblo es incluirlo inmediatamente en la lista de lugares que no te puedes perder .

Los quesos, los vinos y las mieles son solo algunos de sus alimentos destacados, quien visite este lugar no puede marcharse sin probar sus platos típicos como el caldo de papas, el potaje de berros o jaramagos y la carne de cabra; tampoco sus papas arrugadas .

Pocas dudas hay de que la mejor manera de comer unas papas arrugadas como las de Tejeda es ir allí y que nos las sirvan en el plato, pero para quienes no pueden esperar tanto tiempo para volver a comerlas, seguro que aprender a hacerlas en casa es una idea igualmente atractiva.

Lo más importante para que salgan perfectas es hacerlas con mucha ilusión y con los ingredientes de calidad adecuados. Esto no es tan sencillo como parece, porque estas papas se preparan con papas bonitas o alguna similar con denominación de origen. No siempre es sencillo encontrarlas, por lo que en caso de no hacerlo hay que buscar una alternativa, que pueden ser las patatas de guarnición, aunque en este caso, las arrugas serán más sutiles. Lo que se busca son unas patatas sabrosas, tanto por fuera, con esa piel tan especial, como por dentro.