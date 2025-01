Mientras tanto, cada familiar ha iniciado un proceso emocional post-juicio del que, con total sinceridad, nos ha hablado: "Gisèle va bien, continúa con su vida. Ha encontrado una especie de serenidad desde que terminó el proceso judicial, aunque se enfrenta a su continuación porque hay un recurso. En mi caso, aunque de forma global estoy bien, todo ha sido agotador y siento que mi duelo no ha terminado. He tenido que lidiar con muchas emociones, como la vergüenza de llevar el apellido Pelicot, aunque no lo use. La vergüenza de ser hija de uno de los mayores de depredadores sexuales de la historia. Pero me he dado cuenta de que no son las víctimas de delitos sexuales los que deben llevar la carga de la vergüenza a sus espaldas", ha dicho en rueda de prensa.