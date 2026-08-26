En su versión sin gluten, demuestra que los clásicos pueden reinventarse sin perder su identidad

El mejor bizcocho de chocolate del mundo: cómo se hace

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Hay clásicos que nunca pasan de moda, pero sí evolucionan. Y esta versión de la tarta Sacher sin gluten es la prueba perfecta de que tradición y adaptación pueden ir de la mano sin renunciar al placer. Pensada para quienes no pueden consumir gluten y también para quienes simplemente buscan nuevas formas de disfrutar de la repostería, esta receta mantiene la esencia de la original con un giro inclusivo y delicioso.

Jugosa, intensa y con ese equilibrio perfecto entre el chocolate y la mermelada, esta tarta no solo es apta para celíacos, sino que también conquista a cualquier amante del dulce. Es el tipo de postre que aparece en una mesa de cumpleaños y, sin hacer ruido, se convierte en el protagonista absoluto. Porque aquí no hay renuncias, hay sabor, textura y ese toque especial que hace que cada bocado merezca la pena.

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Una historia con sabor a Viena

La tarta Sacher no es solo un postre, es un icono de la repostería europea. Su origen se remonta al siglo XIX, en Viena, cuando un joven aprendiz llamado Franz Sacher creó esta receta para sorprender a la corte austriaca. Lo que comenzó como un encargo puntual terminó convirtiéndose en una de las tartas más famosas del mundo.

Su seña de identidad es clara e inconfundible es un bizcocho de chocolate denso y elegante, relleno de una fina capa de mermelada de albaricoque y cubierto con un glaseado de chocolate brillante. Una combinación sencilla en apariencia, pero que esconde un equilibrio de sabores muy estudiado.

El contraste entre el dulzor del chocolate y el punto ligeramente ácido de la mermelada es lo que la hace única. Ese relleno de albaricoque no es un detalle menor, es el alma de la receta, el elemento que rompe la monotonía y aporta frescura en cada bocado.

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Sin gluten, pero con todo el sabor

Uno de los grandes retos al adaptar una receta tradicional es mantener su esencia. En el caso de la tarta Sacher, esto implica conservar su textura característica, firme pero jugosa, densa pero agradable al paladar.

Para conseguirlo sin utilizar harina de trigo, esta versión apuesta por una combinación de alternativas que funcionan a la perfección. La harina de almendra aporta jugosidad, un ligero toque dulce y una textura más húmeda, la harina de avena sin gluten ayuda a dar estructura al bizcocho sin hacerlo pesado mientras que la maicena: suaviza la mezcla y contribuye a conseguir una miga más fina.

El resultado es sorprendente. Lejos de ser una “versión alternativa”, esta tarta se acerca muchísimo a la original, tanto en sabor como en textura. Incluso hay quien la prefiere, precisamente por ese punto extra de jugosidad que aporta la almendra. Además, esta combinación de harinas no solo elimina el gluten, sino que también enriquece el perfil nutricional del postre, aportando grasas saludables y una digestión más ligera.

El arte de la cobertura

Si hay un momento clave en la elaboración de esta tarta, es el de la cobertura. Ese acabado de chocolate brillante, liso y tentador no solo define su estética, sino también su personalidad. La cobertura debe ser intensa, sedosa y lo suficientemente fluida como para cubrir el bizcocho de manera uniforme. Pero el verdadero truco no está solo en prepararla bien, sino en lo que ocurre después.

Una vez vertida sobre la tarta, es fundamental dejarla reposar en la nevera. Este paso permite que el chocolate solidifique correctamente, creando esa capa firme que se rompe suavemente al cortar, revelando el interior jugoso del bizcocho.

Es un pequeño gesto que marca una gran diferencia. Además, este reposo ayuda a que todos los sabores se integren mejor. La mermelada se asienta, el bizcocho absorbe parte de la humedad y el conjunto gana en equilibrio.