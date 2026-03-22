La tarta de queso azul al estilo vasco de Eneko Atxa: "La textura que me gusta"

El chef vasco da el paso a paso de cómo hace una tarta de queso exquisita sin grandes complicaciones
La receta del cheesecake japonés de tiramisú a cuya moda se ha sumado Chef Bosquet
Si hay una receta de moda esa es la tarta de queso. En estos últimos años han surgido múltiples versiones de la cheesecake, desde las versiones exprés que se hacen en apenas unos minutos hasta las que incluyen diferentes sabores, como a pistacho, chocolate o té matcha. Pero para hacer una tarta de queso exquisita, más allá de esas que en pocos minutos cubren un antojo, nos podemos guiar por las recomendaciones de los grandes chefs. Y Eneko Atxa ha publicado cómo hace él la suya.
El cocinero con tres estrellas Michelin en el restaurante Azurmendi ha explicado paso a paso en sus redes sociales cómo hace él la tarta de queso, que tiene su origen en las que preparaban los hermanos Arbelaitz en Zuberoa con una tarta de queso al más puro estilo vasco.
Por eso, lo que propone Atxa es una tarta de queso azul que promete que es muy fácil de hacer en casa, además de estar buenísima. Tal y como el cocinero comenta, no hace exactamente la tarta de queso que hacían los Arbelaitz, pero sí una que le evoca a ellos con el objetivo de demostrar que tras una buena cheesecake no tiene por qué esconderse una receta tediosa.
Ante la posibilidad de que quede algún grumo del queso azul que añadas, el cocinero resalta que no importa tanto porque le va a dar aún más sabor.
La tarta de queso azul de Eneko Atxa
Ingredientes
- 600 gramos de queso crema
- 75 gramos de queso Urdin (queso azul vasco)
- 4 huevos
- 300 mililitros de nata líquida
- 180 gramos de azúcar
- 1 cucharada de harina
Elaboración
Prepara la crema
Se cascan los huevos en un bol.
En una batidora o recipiente se añade la nata para poco a poco ir añadiendo los ingredientes.
Cuando hayas añadido la nata, incorpora el resto de los ingredientes
Bate todo bien hasta que quede una masa homogénea.
Hornea
Forra con papel de horno un molde redondo y echa la crema.
Lleva al horno precalentado a 200 grados, cocinando la tarta 30 minutos sin taparla.
Pasado ese tiempo, saca la tarta y cúbrela con papel de aluminio para volver a meterla otros 10 minutos.
Saca la tarta y deja que repose antes de desmoldar para que luego quede “supercremosa y con firmeza”.