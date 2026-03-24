Las galletas de coco altas en proteína que Amelia Bono hace en 25 minutos

La alta repostería lleva tiempo. Eso lo tenemos todos claro para que los postres y dulces queden perfectos, además de usar la mejor materia prima. No obstante, existen muchas recetas exprés en el microondas o en la freidora de aire que nos salvan de determinados antojos dulces y que están riquísimos. Por eso mismo, más de un influencer ha mostrado en sus redes sociales cómo preparan sus platos cuando tienen un antojo, como Amelia Bono, que ha enseñado la forma en la que prepara unas galletas de coco rápidas y que tienen un alto contenido en proteínas.
La hija de José Bono ha comenzado a explotar su faceta gastronómica en redes sociales y hace unos días mostraba cómo prepara unas galletas de coco y chocolate que tiene listas en menos de media hora y que, según ella, “quien no sepa cocinar las sabe hacer”, así que gracias a su sencillez van a ser pan comido a la hora de prepararlas.
De esta manera, Amelia Bono utiliza un yogur alto en proteína y en lugar de añadir harina lo que hace es sustituirla por uno de los ingredientes que le ha conquistado en los últimos tiempos: el coco rallado. Así, muestra cómo hace sus galletas un poco a ojo, pues no llega a especificar las cantidades de cada ingrediente durante el paso a paso, y culmina sus galletas con chocolate negro fundido.
Sin duda una receta perfecta para matar el gusanillo cuando no tienes nada dulce por casa gracias a la que podrás pasar tiempo en la cocina haciendo un postre sano y rico. ¿Te apetece replicarlas? Te damos la receta de las galletas de Amelia Bono.
Las galletas de coco y chocolate negro
Ingredientes
- 4 cucharadas de yogur alto en proteína
- Dos huevos
- Coco rallado
- Chocolate negro fundido
Elaboración
Paso a paso
En un bol mezcla el yogur con los huevos y el coco rallado hasta conseguir una mezcla homogénea.
En una bandeja de horno con el papel ya colocado, ve poniendo con cucharadas la masa dando forma a las galletas del tamaño que quieras.
Con el horno precalentado, cocina durante 25 minutos a 180ºC.
Una vez hechas, cubre las galletas con chocolate fundido y lleva a la nevera entre 5 y 10 minutos y tendrás ya listas tus galletas de coco en apenas 30 minutos.