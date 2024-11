Uno de los ejemplos más recurrentes es el cobro de suplementos por servicios que no se especifican de manera clara en el menú. Se trata de prácticas como el cobro por sentarse en la terraza o por compartir platos. Este tipo de cargos adicionales, a menos que estén especificados de forma transparente y el cliente los acepte previamente, son considerados ilegales según las normativas de protección al consumidor. Sin embargo, estos cobros no son raros en el sector, aunque no sean para nada habituales.