Fisterra, la magia del horizonte

Nos vamos al Castillo de San Carlos, convertido en Museo de Pesca. Esta fortaleza se construyó en el siglo XVIII como baluarte defensivo para protegerse de los corsarios ingleses y franceses. Nos recibe con su sabiduría humilde, Manolo López, conocido por su seudónimo de Alexandre Nerium, miembro del Batallón Literario da Costa da Morte. Manolo, engrandece este lugar con su profundo conocimiento sobre el mar, lo envuelve de lírica y dulzura. Su voz suave y atiplada le ayuda en esta transmisión ingente del saber: las diferentes artes de pesca , la sagacidad de los pulpos, el origen del escandallo, una leyenda cautivadora sobre el sonido de las caracolas marinas: en tiempos remotos los marineros, cuando les envolvía la niebla y perdían sus referencias terrestres, hacían sonar sus caracolas; las mujeres desde tierra les indicaban a voces el lugar en el que estaban y orientaban sus regresos y remata concluyente: “Las mujeres fueron nuestros faros”. Antes de concluir la visita, Manolo, nos cuenta una anécdota maravillosa: el 7 de septiembre de 1.870, naufragó en estas aguas el buque inglés, el acorazado HMS Captain; en esa tragedia murieron 483 personas y hubo 18 supervivientes. En la Catedral de St. Paul, Londres hay una placa con una inscripción. “The sea grave up the dead” (El mar entregó a los muertos), en ella se conmemora esta tragedia, la mayor de la Royal Navy. Recientemente, en una de las muchas visitas a este museo, nos cuenta Manolo, después de contar esta historia de entre los visitantes se levantó un joven que se identificó como bisnieto de uno de los supervivientes de aquel naufragio. Venía desde Nueva Zelanda y todo fue muy emotivo porque esta revelación se produjo casualmente el 7 de septiembre, coincidiendo con la fecha de aquel fatídico día.

El Tira do Cordel es pura efervescencia de fin de semana, una fiesta gastronómica de productos de primera deambulan acunados en brazos de los camareros de mesa en mesa. La partitura del mar encima de un mantel. Con Pepe en la proa de la expedición somos recibidos como si perteneciéramos a una comitiva imperial. Tras de nosotros, los Paadín que perseveran con su reinante sabiduría y su maleta, cargada de botellas de su bodega personal, se convierte en el retablo de las maravillas. Empiezan a salir ordenadamente los vinos como si fueran el once ideal de un campeonato del mundo. “Lo que tenemos, nos abre más la vida”, dice el verso de Roberto Juarroz. Así es, empieza un desfile digno de una ceremonia de apertura olímpica: un albarín de Panchín, de la Terras do Navia, un godello de parcelas singulares de Monterrei, de O Con da Moura 2021; 200 cestos 2020, de la Bodega A Corona de Valdeorras, un albariño de Rías Baixas, Noradaneve 2019; dos ribeiros ejemplares: Armán Finca Misenhora, Edición Limitada y Viña de Martín Escolma; un espumoso gallego de Valtea, un albariño de Pazo de Señorans, Selección de Añada 2010 y un tinto de Monterrei, de Crego e Monaguillo, Father 2020, elaborado con mencía y arauxa; para rematar y acompañar postres: un tostado de Valdeorras de Luar do Sil, ese que llaman el jerez de los vinos gallegos. Impresionantes, desbordantes los Paadín, no solo por todo lo que saben y transmiten, sino por su imbatible generosidad. Un día a su lado equivale a una clase en la escuela peripatética de la antigua Grecia.