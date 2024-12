Pontevedra, el elogio a la lentitud

O Caixón, tiene ese trazado de taberna de las de siempre, uno de esos lugares confortables para hablar, comer, beber y soñar. “Las amistades más bonitas empiezan en las tabernas”, me dijo un día el escritor y poeta Benjamín Prado. Hete aquí.

Para una particular celebración familiar hemos elegido comer en Varela Churrasquería , una vieja ferretería de la Plaza de Curros Enríquez que el chef Pepe Vieira (2 estrellas Michelin, 2 soles Repsol), transformó en restaurante a principios de este año. Hay aquí muchos guiños al pasado: los cajones originarios para guardar herramientas, espacios que recuerdan esa habitabilidad industrial de otro tiempo y un enorme tragaluz que ilumina el restaurante con luz natural gris o azul según el día. En Pontevedra, como en toda Galicia, la cosa también depende.

El primer vino que elegimos venía del aura mágica de Raúl Pérez, del Bierzo: Ultreia Saint Jacques, una mencía procedente de viñas viejas, con toques dulzones, muy buena acidez y muy goloso y fácil de beber. Para el segundo vino, cambiamos de bodeguero que no de magia, la de Álvaro Palacios y La Montesa 2020 , una delicada interpretación de la garnacha en la zona más oriental de La Rioja, equilibrio y enorme elegancia. A ambos me gusta tildarlos de “vinos de precios democráticos” por lo que tienen de insuperables en la relación calidad/precio.

Pontevedra es un referente internacional de urbanismo y bienestar , a lo largo de este siglo ha ido acaparando una importante cantidad de premios que la han convertido en un modelo muy admirado, en un ejemplo de ciudad muy cómoda para vivir. Es el triunfo de un espacio habitable, hecho a escala humana, sin grandes pretensiones y con mucha autenticidad. Una urbe pluscuamperfecta en hechuras. “A Pontevedra la he adoptado como un sitio de silencio y cultura peatonal”, dijo el poeta Carlos Oroza.

Llega la noche con su piel tersa, sin una sola arruga. Hemos quedado a cenar en un local resucitado, San Francisco Pop Up , lo que era una cafetería que había echado el cierre es ahora un bar de vinos animado por Ismael López, ex sumiller de Casa Solla . El local es confortable y acogedor en un lugar óptimo, en plena Praza da Ferrería. La atención se lleva un sobresaliente en amabilidad.

Comienza la cena con una empanada fina de bacalao , un compendio de sabores y hechuras; burrata con tomate e higos, unas sabrosísimas croquetas de chuleta y un sorprendente y espectacular bocadillo de carrillera de cerdo, pimiento y queixo de Arzúa completan la alineación de la noche. El pan da Moa sabe a nostalgia, a sinceridad, a esmero artesanal. Y el tiramisú, ¡boom!, de los mejores que he probado. Para beber los consejos de Ismael son inmejorables: Lagar Pedregales La Floración 2023 , un albariño de O Rosal multipremiado, que se expresa con mucha fruta, muy goloso.

El primer tinto nos hace viajar a Portugal, al Dâo, Pape 2018: un coupage de baga y touriga nacional; el Pa representa al viñedo de Outeiro do Castro, de Quinta da Passarela. El Pe es de Quinta da Pellada; el vino se enseña muy bien estructurado, jugoso, concentrado, vigoroso y muy agradable. Alvaro Castro es uno de los bodegueros más reputados de Portugal.

San Francisco Pop Up tiene futuro, preparan una reforma de ampliación para la próxima primavera y al decir de su gestor, el público lo va descubriendo y apreciando. Este es el tipo de establecimiento que me gusta: un bar de vinos para comer y hablar. “Amo los bares y tabernas junto al mar, donde la gente charla y bebe solo por beber y charlar”, escribió el poeta cubano, Nicolás Guillén. Mientras los locales como este sobrevivan, me digo, hay esperanza.