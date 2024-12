Los restaurantes pueden diferenciarse de la competencia por su oferta culinaria, por la calidad de sus ingredientes, por la originalidad de sus platos, por el renombre de su chef, por la decoración del establecimiento y por otras características. Por norma general, sus trabajadores dan un buen trato a los comensales para que se vayan con una buena sensación y deseen volver. Sin embargo, esta regla no se cumple en Karen’s diner, que destaca por ofrecer un servicio desagradable a los consumidores de manera intencional.

La denominación del negocio procede del uso de nombre propio Karen para hacer referencia a un estereotipo de mujer blanca de mediana edad . Urban Dictionary define a Karen como “una persona que se cree que tiene derecho a todo y que se queja al encargado de cosas de las que otras personas no se quejarían”.

“ Karen’s diner es un restaurante interactivo y una experiencia absurdamente divertida. Serás recibido y atendido por camareros groseros y obligado a jugar una variedad de juegos estúpidos. Puede esperar buena comida, buena diversión y una experiencia gastronómica como nunca antes la había tenido. Déjanos saber si es tu cumpleaños, si te llamas Karen y, por el amor de Karen, no pidas hablar con el encargado”, explica su página web, que está está llena de frases que resaltan este curioso aspecto.

El nombre de Karen también figura en platos como tiras y alitas de pollo, patatas fritas y ensaladas. Otras opciones del menú son bocaditos empanados de macarrones con queso, palitos de mozarela y una pizza que se puede personalizar “si no eres una z*rra básica”. No faltan los cócteles y los postres, uno de los cuales es de origen australiano y se llama 'Debate sobre el pastel de Jaffa de Karen'. Su descripción no solo muestra que combina relleno de naranja, cobertura de chocolate y helado de vainilla, sino que desafía al cliente: “¡Ahora dime que es un bizcocho, Karen!”.