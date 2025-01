Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, está continuamente en contacto con la familia, amigos y entorno de la colaboradora. El instructor titulado de surf, paddle surf y windsurf asegura que prefiere no ir al hospital porque "no procede" y se encuentra muy preocupado por el estado de salud de Alma, la pequeña de Anabel Pantoja: "Estoy en contacto con personas cercanas a ella, pero no procede".