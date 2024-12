“Me esfuerzo todos los días por ser mejor persona y ayudar a todo el mundo , será por eso que me afecta mucho y no entiendo este tipo de agresividad. El viernes estuve 16 horas seguidas para dar lo mejor de mí a todas las personas que vienen a El Qüenco de Pepa a disfrutar. Nos preocupamos por tener un espacio bonito y estar a la altura de una ciudad como es Madrid”, reflexionaba la chef en su cuenta de Instagram.

“Estas cosas se me escapan, hay algo que socialmente no estamos haciendo bien. Probablemente, aunque den con los agresores, no tendrá ningún castigo ni llamada de atención. Me produce mucha tristeza los valores y educación que estamos perdiendo”, zanja Muñoz sobre el acto vandálico que ha sufrido su restaurante.