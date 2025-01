Se vende la Venta de Vargas: el restaurante donde empezó la leyenda de Camarón de la Isla

Ahí nació la leyenda de Camarón de la Isla y ha sido el templo por el que han pasado gran parte de las figuras más destacadas del flamenco, pero pese a que no cierra, Venta de Vargas ha anunciado que está a la venta . Cualquiera que haya pisado San Fernando sabe que no es un restaurante al uso, es prácticamente una parada obligatoria si se pasa por Cádiz con sus más de 100 años de historia a sus espaldas.

Su fama empezó a ascender gracias a los guisos de Catalina Pérez y de María Jesús Picardo , además de crear la tortillita de camarones que lleva décadas encandilando paladares. Pero no solo de comida se ha creado la leyenda, también con sus fiestas y recitales que han protagonizado desde Camarón de la Isla y Manolo Caracol hasta Niña Pastori o Sara Baras .

Venta de Vargas sigue funcionando a pleno rendimiento, pero tras cuatro generaciones de la familia Picardo encargándose del negocio, no hay una nueva venidera que quiera ocuparse del restaurante. Eso es lo que Lolo y su prima Inma, representantes de las dos ramas de la familia, han confirmado al Diario de Cádiz, dejando claro que no tienen prisa en venderlo y que no lo harán a cualquier precio, ya que buscan a alguien que esté dispuesto a pagar el valor histórico del negocio y a conservar su esencia y legado. “Nos va a doler”, reconocen.