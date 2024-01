El fuerte enfrentamiento entre Lucía Sánchez y Manuel González tras reencontrarse en 'GH DÚO': "¡Reventado!"

Manuel lleva nueve meses con su novia y ha asegurado que no habrá "carricoche" dentro de la casa de 'GH DÚO'

Manuel González y Lucía Sánchez se han reencontrado durante el flamante estreno este jueves de 'GH DÚO'. Ambos fueron una de las parejas que más repercusión tuvieron durante la pasada edición de 'La isla de las tentaciones' y tenían muchas cosas que decirse el uno al otro. Pues bien, los dos serán pareja en esta segunda edición de 'Gran Hermano Dúo', ni más ni menos. Así se lo ha dado a conocer Marta Flich: "Seréis pareja y no podréis nominaros, además tenéis que llegar a acuerdos", les anunciaba la presentadora.

En medio de esta noticia, los dos han protagonizado un fuerte choque con una Lucía muy encendida por las cosas que hizo Manuel tras salir del reality en el que concursaron ambos: "Es un reventado que si no habla de mí no tiene chicha". Además, recordó algunas cosas del pasado: "Se portó muy mal conmigo en 'La isla de las tentaciones' y luego me vendió una falsa amistad".

Marta Flich le ha preguntado a Manuel si habrá "carricoche" durante esta edición. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tiene claro que no: "Llevo con mi novia nueve meses, la quiero y no le voy a faltar el respeto". Por su parte, Lucía ha asegurado que "de un falso y un mentiroso no quiero ni el saludo".

Los vídeos que han tenido que ver ambos han encendido mucho a Lucía, quien no se ha callado ni ha dudado en decirle lo que piensa: "Yo planto cara. Si no te gusta es lo que hay. Aunque sea soy fiel". Además, ha añadido que cuando salieron de 'La isla de las tentaciones', según Manuel se acostaron pero "eso es mentira. ¡Di lo que hiciste cuando no quise nada contigo!". Lucía se ha encendido mucho cuando Manuel le ha dicho que se relajase. "Me vas a decir tú lo que tengo que hacer", ha señalado la concursante.

