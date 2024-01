Elena hace un llamamiento a su hija Adara entre lágrimas: "¿Podéis traérmela?"

Parece que Elena Rodríguez no está pasando por su mejor momento dentro de la casa de 'GH DÚO' . La madre de Adara Molinero mantiene numerosos cruces de reproches con Ivana Icardi. Esta última le llegó a decir a Elena que ganaba dinero únicamente gracias a participar en diversos realities: "Yo no vivo de realitys como tú y la que ya sabemos". Ambas mantuvieron una fuerte discusión a los pocos días del estrenarse el programa.

Pues, bien, este martes Elena Rodríguez ha hecho un llamamiento a su hija Adara desde el confesionario. "Me creía que era bastante más dura de lo que soy. La verdad es que en un principio me está costando un poco, sobre todo las broncas. Es un poco agotador", aseguraba Elena. "No me he acostumbrado a eso", señalaba, entre lágrimas.