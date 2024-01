Marc Florensa pone la mecha y Keroseno el combustible









La mañana de ayer comenzó con Ivana Icardi y Efrén Reyero diciendo que esta va a ser una edición tranquila y sin grandes discusiones. Son visionarios. No supieron prever que estallaría la bomba entre Marc Florensa y Keroseno. Tampoco que sería uno de esos días con aroma a Gran Hermano puro, de lo más auténtico visto en mucho tiempo. De esos días que hacen afición, muy especialmente en la madrugada de postgala. Una madrugada en la que hubo dos abrazos que dicen mucho. Uno entre Marc Florensa y Luca Onestini, que han estado juntos mucho tiempo en estos primeros días. Otro, más inesperado, entre Elena Rodríguez e Ivana Icardi, que habían sido hasta ahora grandes enemigas.

En el enfrentamiento referido, Marc Florensa puso la mecha y Keroseno, como corresponde, el combustible. La energía de Keroseno puede mover aviones y ayer tuvo un día explosivo. Empezó por la tarde saltando absurdamente contra Lucía Sánchez. Este fin de semana el cómico se molestó porque Lucía y Elena entraron en la suite cuando no estaban los hermanos y cogieron al menos una chuche. Han hablado más del plátano de golosina que de otras cosas más importantes. A Keroseno le molestó que entraran en su cuarto (que ganaron como inmunes) no estando él y temió que esa sustracción de la golosina tuviera consecuencias para todos, especialmente para él.

Keroseno y Lucía Sánchez zanjaron en aquella ocasión la cuestión proponiendo empezar de cero y olvidar la polémica. Sin embargo, ayer se le volvió a cruzar por una broma urdida por Manuel González, con Elena Rodríguez y Asraf Beno como cómplices. Los tres volvían a la casa tras estar un rato en el jardín y Manuel contó que habían oído gritos de fuera diciendo que están todos nominados. Al enterarse, la chuche volvió a la cabeza de Keroseno y temió que ese episodio tuviera algo que ver. Antes de poder aclarar Manuel que se trataba de una broma tuvieron que ver la primera explosión seria de Keroseno, tras algunos petarditos de estos días. Dando un inoportuno golpe en la mesa se levantaba aludiendo a sus atributos masculinos, cosa curiosa dada su identidad sexual.

Los primeros enfrentamientos de Keroseno antes de explotar en la gala

Me gustaría saber qué significa partir de cero para Keroseno. Pero la cosa no quedó ahí porque un rato más tarde vinieron los primeros chispazos entre este concursante y Marc Florensa. Keroseno y Finito se presentaban en el dormitorio donde Marc estaba junto a otros compañeros para preguntarle si había dicho que ellos tenían miedo a salir nominados. En realidad, la cosa iba con Keroseno, aunque ir junto a su hermano podía indicar un interés común por la cuestión. Marc contestó tranquilamente que lo había dicho porque así lo creía. No pasaron más de dos minutos y estaba saliendo de la habitación mientras llamaba “estúpida” a Keroseno. Antes le había dicho: “Si no estás contenta ya sabes dónde tienes la puerta”.

Los dos enfrentamientos que tuvo Keroseno ayer por la tarde tienen en común una difícil justificación. Lo de la chuche ya estaba requetehablado y su enérgica reacción me sorprendió por extemporánea. Cualquiera que presenciara la discusión pensaría que Keroseno tiene mucho miedo a salir nominado dada su reacción. Eso es justo lo que comentó Marc, con quien Keroseno no ha tenido en ningún momento una buena relación, lo cual es mutuo. Por tanto, no parece una conclusión disparatada y no se explica que vaya a pedirle explicaciones por lo dicho. Marc Florensa no había faltado a Keroseno con el comentario, y la opinión de cada uno es libre, personal e intransferible.

Creo que hizo bien Marc Florensa dejando la conversación a medias al marcharse de la habitación, aunque provocase que Keroseno hiciera sangre ridiculizándole. La histriónica imitación gestual que hizo Keroseno de Marc solo es posible en un cómico como él, claramente acostumbrado a la pantomima y la caricatura. Resulta muy difícil convivir con alguien que salta a la mínima y sin una clara justificación. Es el caso de Keroseno, pero Marc no se queda atrás. No sé cuál de los dos tiene la mecha más corta, pero sí quien es más peligroso. Keroseno lleva el depósito de combustible siempre lleno y eso es un presagio de grandes explosiones.

La gran deflagración

Durante la gala se produjo la gran deflagración entre Keroseno y Marc Florensa. Este último tuvo bastante con esquivar la onda expansiva y prefirió no responder. Les habían mostrado un vídeo donde el principal atractivo parecía que sería ver a Ana María Aldón riéndole las gracias a Marc cuando criticaba a Keroseno. Los comentarios de uno contra el otro no tenían gran interés porque la antipatía es mutua. Sin embargo, Keroseno pasó por alto lo de Ana María y fue directo a la yugular de Marc. Este había adelantado en el video que Keroseno buscaba “la guasa conmigo” y había confesado su deseo de hacer platós. Por su parte, el cómico había dicho de su oponente que veía su humor forzado y le recordaba a un concursante de Gran Hermano que era muy malo. Con estos antecedentes, Ion Aramendi daba la palabra a Keroseno.

He de reconocer que el discurso de Keroseno contra Marc Florensa fue brillante y efectivo. Pero las polémicas de esa misma tarde eran muestra de la poca consistencia de los ataques de este concursante. Fue demoledor en las formas, pero en el fondo no hacía otra cosa que explicar algunas razones por las que le cae realmente mal, algo que el propio Marc le había dicho a Finito: “A tu hermano le caigo como el culo”. Keroseno le llamó “liante”, “tergiversador”, “frikifan”, interesado en las discusiones, con ganas de televisión porque “llevas muchos años en el background”, afirmando que para brillar necesita meterse con Ana María, con Asraf y con el Sursum corda, para resumir.

Tras el encendido aplauso a Keroseno por parte del público en plató, Marc Florensa prefirió no responder, como dije antes. ¡No me extraña! Yo también habría manchado la ropa interior con ese demoledor discurso. No quisiera cruzarme por el salón de esa casa con Keroseno enfadado. Tuvo que beber agua, lo cual anunciaba una respuesta, pero nos quedamos con las ganas. Solo admitió una cosa que añadía Keroseno sobre su negativa a contestarle por ser él travesti y Marc gay. Lamento no conocer ambos colectivos lo suficiente como para saber interpretar los intríngulis de la relación entre ellos.

Marta López rompe definitivamente con Efrén Reyero

Marta López ha roto definitivamente con Efrén Reyero esta madrugada. No se trata de una ruptura sentimental. “No quiero saber nada de ti a partir de ahora”, le dijo tajante. Antes lo había adelantado hablando con Manuel González. “No le digas nada porque quiero ser yo quien se lo diga a la cara”, le advertía. Tampoco le habría dado tiempo porque Marta no esperó al nuevo día. A eso de las cuatro de la madrugada y tras una áspera discusión en la que acusó a Efrén de mentir le comunicaba su decisión. No sé si lo va a mantener, especialmente durante el tiempo que sigan coincidiendo en esa casa, pero el tono de Marta era suficientemente grave y convencido.

Hablando de tonos, todo lo visto anoche me hace poner en duda lo que este cronista decía ayer sobre el muy posible montaje urdido entre ambos. Mantengo que pudieron reunirse un mes antes para que tuviera algún fundamento coincidir ambos en este reality. Pero no pienso que tramaran un desencuentro en la casa y la posterior reconciliación, como presuponía en mi escrito de ayer. O son actores de primera o vi claramente que la discusión previa a la ruptura era real. En el vestidor había dos personas que no confían uno del otro. La diferencia es que Marta sigue teniendo aprecio por Efrén, lo cual no tengo nada claro en el caso de este.

Moleskine del gato

Tras la batería de salvaciones (cinco en total) quedaban nominados Luca Onestini, Ivana Icardi, Marta López y Efrén Reyero. Es curioso que se trate de dos parejas de concurso, por lo que hubiera sido igual votar en dúo que individualmente.

Al comienzo de la gala de Supermartes tuvimos actualización de porcentajes con resultados un poco más esclarecedores. La cosa estaba así: 31 %, 19 %, 16 %, 12 %, 7 %, 7 %, 3 %, 3 % y 2 %. Imagino que tendremos una nueva actualización este jueves antes de la expulsión, pero no preveo grandes cambios. Tengamos en cuenta que los cinco salvados anoche sumaban tan solo 22 puntos porcentuales, repartiéndose los cuatro que siguen nominados los otros 88. Creo que quien anoche tenía ese 31 % está sentenciado y apuesto a que de mayor a menor son Luca Onestini, Efrén Reyero, Ivana Icardi y Marta López.

Una noche de abrazos y rupturas merece ser protagonista de mi Moleskine de hoy. También comento las enemistades que se está granjeando Ana María Aldón.









