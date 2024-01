Fuerte discusión en la casa de 'GH DÚO' entre Ana María y Marc: "Sé cómo manipula a las masas..."

Ana María y Marc están viviendo altibajos en su relación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Hay que recordar que ambos son pareja en esta edición de 'GH DÚO' . Marc Florensa fue representante de Ana María Aldón y cortaron su relación laboral no de la mejor manera posible. En las últimas horas dentro de la casa han dicho cosas muy duras el uno del otro.

Todo comenzó con una historia del pasado de Ana María sacada por Asraf que, según la concursante, no estaba contando bien Marc: "Te estás inventando la historia. Nada tiene que ver con la realidad". "Yo no voy a hablar, yo voy a hablar de mis cosas y ya está", sentenciaba muy molesta. A Marc esta actitud le molestó mucho, señalándole a Ana María que luego dice que no le corta ni le coarta: "Tú ves cosas muy complejas".