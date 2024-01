Adara Molinero se parte de risa con la reacción de Marta López al descubrir en qué trabaja Elena Rodríguez

Elena Rodríguez ha recibido muchas críticas por parte de Ivana Icardi, que la ha acusado de vivir gracias a su participación en diversos realities. Laura Bozzo, que luego se disculpó, llegó a afirmar que vivía de la fama de su hija, Adara Molinero , que no se quedó callada ante esos comentarios tan negativos y contó que su madre trabaja como taxista : "Se levanta a las seis día tras día y echa un montón de horas".

La madre de Adara le explicaba entonces que no debe creerse todo lo que digan en las redes sociales, donde se afirma continuamente que no tiene un trabajo más allá de los realities. "Cuando me dicen en redes que trabaje, yo pienso: ¿más todavía?", ha comentado Elena, que a continuación ha seguido contándole anécdotas de su trabajo a sus compañeros de 'GH DÚO'. Adara Molinero ha visto este vídeo del 24 horas y se ha partido de risa, comentando en X: "Es buenísimo".