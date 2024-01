Laura Bozzo revoluciona el plató de 'GH DÚO': de la tensión con Frigenti al cara a cara con Marta Peñate

Laura Bozzo comenzaba fuerte la noche en el plató del debate de 'GH Dúo' y es que, desde la parte para a bonados de Mitele Plus, la colaboradora no se callaba nada y tenía varios encontronazos con sus compañeros.

Primero era con Miguel Frigenti, este aseguraba que le gustaría que la expulsada fuera Mayka para poder ver a Lucía y Manuel solos como pareja de concurso: "Hay posibilidades de que surja el amor entre Lucía y Manuel, pero para ello sería imprescindible que esta semana saliera Mayka, me gustaría verles juntos sin la presencia de ella".

"¿Tú pretendes que Lucía que le ha dejado abandonada, que le ha puesto los cuernos, que le ha engañado tenga amistad con ese desgraciado?", reaccionaba Laura Bozzo ante esto. "La gente cambia y evoluciona", respondía el colaborador, pero Laura decía algo: "Los hombres como él no cambian jamás".

Belén Ro también quería decir su opinión sobre esto: "A día de hoy quiero que gane 'GH Dúo' Manuel, me parece que está haciendo un concursazo y me gusta mucho ver a la gente arrepentida, él metió la pata con Lucía y ahora le está devolviendo todo el amor en forma de apoyo y generosidad". "Qué vergüenza", reaccionaba Bozzo y decía algo entre gritos en el plató: "Qué vergüenza que una mujer diga algo así. Ese tipo de hombres no cambian".