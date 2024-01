La otra crisis de Marta López y Efrén Reyero: los concursantes de 'GH DÚO' se distanciaron por una traición

La que fuera concursante de ‘GH 2’ siente muy lejos al que fue su pareja en el pasado y echa en falta alguna muestra de cariño por su parte. Está decepcionada, pero hay que recordar que no es la primera vez que tiene este sentimiento por el extronista de ‘MyHyV’.

Sin embargo, la máquina de Conchita, esa a la que no se le escapaba ni una sola reacción, determinó que el cuerpo había hablado por él y que mentía. “¿Para que has estado conmigo entonces?”, dijo Marta López, muy disgustada.

Efrén Reyero, acorralado tras el veredicto del ‘PoliDeluxe’, quiso defenderse: “Yo te puedo asegurar que no te he grabado”, dijo, muy rotundo. Pese a su explicación, Marta López no terminaba de creérselo y, muy dolida, le lanzó un mensaje.