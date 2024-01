Momentazo en 'GH DÚO': Finito se tira un pedo en medio de los posicionamientos y los concursantes se le echan encima

Manuel, sin pelos en la lengua: "Esto es de no haber tenido una educación en su vida"

Los posicionamientos que han tenido lugar en la noche de este domingo de 'GH DÚO' han sido más que moviditos. Pero además de tensión, también hemos podido vivir un momento que podríamos describirlo de icónico. El origen ha estado en el posicionamiento de Ana María. La diseñadora se ha ido directa a Finito: "Me posiciono detrás de él. Hoy mismo me he tenido que levantar de la mesa cuando estábamos comiendo porque no estaba nada cómoda".

Y ha explicado que no se va a posicionar con su hermano (Keroseno) porque tiene mejor trato con él y le entiende más. "Con los demás tomé la determinación de no sacarlos de la nominación... además, vi ayer una mirada que no lo entiendo", ha señalado. Posteriormente, Marc se ha posicionado también con Finito y es en ese momento cuando todos los concursantes han saltado tras lo que acababa de ocurrir... ¡y es que Finito se había tirado un pedo!

La reacción de los concursantes

"¡Qué asco!", gritaba Ana María. "Esto es de no haber tenido una educación en su vida. Se ha tirado un pedo delante de todos. Esto es una vergüenza. Todo no vale Ion", ha apuntado Manuel. "Yo no me voy a quedar ahí a tragármelo lo siento", ha señalado Lucía. "He comido mucho", ha admitido Finito. Ion Aramendi le ha preguntado a Finito qué había pasado. "He comido y tengo la barriga revoltosa; y cuando hablan de mí... ¿qué hago? ¿Me lo quedo dentro y me pongo malo?", subrayaba Finito.