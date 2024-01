El tonteo entre Ana María y Efrén en la casa de 'GH DÚO': "No te puedo mirar a los ojos..."

Ana María y Efrén han tenido diversos acercamientos estos días dentro de la casa de 'Gran Hermano Dúo' . La diseñadora ha llegado a decirle a Efrén que no le puede mirar a los ojos y tiene gestos que la delatan y hacen creer que Efrén puede ser su debilidad. No obstante, Ana María ya ha mostrado en más de una ocasión desde que entró al programa el amor que siente por su novio Eladio. De hecho, antes de entrar a la casa tuvieron un romántico encuentro en donde confirmó que este año se casará con él.

"¿Cuánto me quieres?", le ha llegado a preguntar Ana María a Efrén. "¿Otra vez te lo explico? ¿Yo que te dije aquí? Si me voy, a la que voy a echar de menos de verdad, ¿a quién va a ser?", la preguntaba Efrén. "A mí", respondía Ana María, con un gesto de complicidad que le delataba. Ana María no le llegaba a creer. "Pues no me creas, el problema es tuyo no mío", señalaba el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.