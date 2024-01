Gema Aldón reacciona al acercamiento de su madre, Ana María, con Efrén Reyero

"Lo siento, pero no podéis ver donde no hay", ha comentado Gema, defendiendo así que su madre no está tonteando con Efrén dentro de 'GH DÚO'. Mayte Ametlla, la defensora de Ana María, mantuvo en 'El Debate de GH DÚO' la misma postura y aseguró que el prometido de su amiga no está preocupado por su relación cercana con el extronista, pero habrá que esperar a la gala de hoy para saber si la opinión de alguno de ellos cambia.