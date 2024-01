El cara a cara más tenso de Asraf y Manuel: “¡No te creas que eres el centro del universo!”

Asraf Beno y Manuel González se dicen las cosas a la cara ante 'La boca de la veritá'

Asraf, a Manuel: “Te he dicho que pares y tú sigues. No vengas a contar una cosa que no es”

La tensión estallaba entre Asraf Beno y Manuel González en los posicionamientos

‘La boca de la veritá’ ha sido testigo del cara a cara de Asraf Beno y Manuel González ya que ambos están nominados y se juegan la expulsión el próximo jueves, y están teniendo sus más y sus menos dentro de la casa de Guadalix. Algo que han tenido la oportunidad de aclarar en este espacio en el que solo han podido decir la verdad.

“Hay comportamientos y actitudes suyas que no son compatibles con las mías. En ningún momento he intentado hacerle daño, pero me raya un poco cuando dice que traigo las cosas preparadas de fuera”, explicaba Manuel, aunque confirmaba que cree que su compañero es alguien muy rencoroso: “Se guarda las cosas, se le hace una bola y acaba explotando”.

Palabras a las que respondía Asraf: “Estoy viendo que lo tiene todo muy cuadrado, sabe lo que decir. Yo no te he hecho nada desde un principio, tú has estado pinchándome”. Y en medio de todo esto, se producía un cruce de reproches entre ambos: “Te he dicho que pares y tú sigues. No vengas a contar una cosa que no es”.

“Hay comentarios que me parecen hechos a maldad”

Manuel piensa que su compañero solo sabe escuchar las cosas nuevas: “No te creas que eres el centro del mundo”. “Hay comentarios que me parecen hechos a maldad”, reaccionaba Asraf a esto y le daba algunos ejemplos de palabras que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le ha dicho durante su convivencia en la casa, pese a que él niega haberlo hecho con malicia: “Créeme que no quiero hacerte daño y que todo te lo he dicho en la cara”.