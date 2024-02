El tremendo enfado de Marc Florensa al ver la reacción de Ana María Aldón a su expulsión: "Estoy harto"

Marc Florensa se convierte en el tercer expulsado de 'GH Dúo'

Ana María Aldón llora ante la expulsión de su compañero y este se muestra muy cabreado ante sus palabras

Así fue el momento en el que Marc Florensa decidió ponerse como nominado ante Ana María Aldón

En las nominaciones del pasado jueves de ‘GH Dúo’ el trío y las parejas tuvieron que ponerse de acuerdo en quién salía nominado y quién se salvaba. Finalmente, decidieron salir a la palestra Asraf Beno, Manuel González, Lucía Sánchez, Ivana Icardi, Marc Florensa y Marta López.

Así han vivido los nominados la expulsión y las salvaciones

Aunque Ivana se borraba de la lista al conseguir la inmunidad con Keroseno y Lucía fue salvada en la pasada gala del martes, por lo que Asraf, Marta López, Marc Florensa y Manuel eran los que llegaban en peligro a este jueves y, finalmente, el expulsado ha sido Marc Florensa.

Marta Flich iba conectando durante la noche con los cuatro nominados durante la noche para ver cómo se sentían y que le contasen sus impresiones ante la expulsión. Y llegaba el momento de salvar al primero de ellos: “La audiencia ha decidido que el salvado sea… Asraf”. Este saltaba de alegría y se mostraba muy emocionado al saber que continua en el concurso: “Gracias a todos”.

El siguiente en poder respirar tranquilo al saber que estaba salvado era Manuel González. Que terminaba tirado por el suelo y celebrando por todo lo alto que sigue en el concurso: “Estoy de los nervios. Muchas gracias a todo el mundo, ¡vamos!”.

Y el duelo final se iba a batir entre Marc Florensa y Marta López que se daban un emocionante abrazo al quedarse solos en la sala de expulsión. Duelo amargo para ambos y es que como bien explicaban han sido el apoyo más importante en la casa el uno para el otro.

Ambos mostraban las ganas que tienen de quedarse y mostrar mucho más de sí mismos en el programa, pero solo había plaza para uno. Y llegaba el momento de que la presentadora entonase el nombre del último salvado y, por tanto, el que no fuera pronunciado se convertía en el tercer expulsado de la edición.

Marc Florensa es el tercer expulsado y ve en directo la reacción de Ana María Aldón a su marcha

Marta López no podía esconder su felicidad al saber que es la salvada, pero también mostraba una gran pena porque se fuera su amigo: “No quiero que te vayas, es la alegría de la casa. Qué injusto. Estoy muy contenta por mí, quiero dar las gracias a toda la gente que me ha salvado, pero que injusto porque la casa no va a ser lo mismo sin él”.

Y Marc Florensa entonaba sus últimas palabras en la casa de Guadalix: “Estoy contenta por Marta, lo está haciendo brutal. Estoy contento porque está ella dentro”. Como también respondía a si haría lo mismo en la nominación al saber que ha sido el expulsado: "Ahora mismo no sé qué haría, la mirada me conmovió muchísimo, a Ana María la quiero mucho y tuve que dar el paso".

Las lágrimas de Ana María que hacen enfadar al recién expulsado

Además, desde la sala de expulsión ha podido ver la reacción de Ana María al ver entrar a Marta López en el ascensor y al darse cuenta que él había sido el expulsado. Aldón abrazaba a la salvada y terminaba rompiendose abrazada a Keroseno y se tranquilizaba con las palabras de Marta: "Se ha ido contento, ahora tiene la oportunidad de desmotrar quién es en plató".

Marta Flich conectaba en directo con la casa y Ana María explicaba, entre lágrimas lo que le provocaba la marcha de su compañero de concurso: "Me siento muy culpable porque le obligué en cierto modo, se vio entre la espada y la pared. Me he sentido muy egoísta". Y mostraba su dolor al contar cómo ha vivido esta semana.