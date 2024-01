Lucía se convierte en la única salvada de la noche ante la sorpresa de Marta López: "Qué poco me ha durado la felicidad"

"Yo estoy que no me lo creo", decía Marta al pensar que ambas estaban fuera de peligro, pero Ion Aramendi les explicaba algo: "La noche no ha acabado, una de las dos está salvada y la otra seguirá su camino hacia la expulsión". "Qué pena, qué poco me ha durado la felicidad. Esto no se hace", reaccionaba Marta y tras esto ambas esperaban el nombre de la que sigue nominada. El presentador entonaba el de Marta López y, por lo tanto, Lucía Sánchez se convertía en la salvada de la noche.