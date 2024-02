Miguel Frigenti critica el comentario de Elena Rodríguez sobre Ana María Aldón

Miguel Frigenti ya ha explicado que no va a defender a Elena Rodríguez solo porque sea amigo de su hija, Adara Molinero , argumentando que su trabajo es comentar 'GH DÚO' con la mayor objetividad posible y sin dejarse llevar por el cariño (o la animadversión) que le tiene a ciertos concursantes. No obstante, a muchos de los seguidores del reality les ha sorprendido mucho que haya criticado un comentario de la madrileña.

"Elena dice que Ana María ha ido a jugar. Será que los demás han ido a hacer punto de cruz" , ha comentado en X Frigenti, que se ha quedado muy sorprendido al escuchar este comentario dirigido a Ana María Aldón, a la que no tenía intención de defender en este tuit, pues para ella también ha tenido palabras críticas: "Ana María es teatrera y poco inteligente. En lugar de unirse a Ivana y Keroseno para hacer fuerza, se pone a hacer la cena a los que la atacan sin miramientos. Hay que ser torpe".

Sus críticas no se han detenido ahí y es que ha expresado que se ha sentido decepcionado con la actitud de dos concursantes que hasta ahora estaban siendo de sus favoritos, Keroseno e Ivana Icardi , con Elena: "Desmedida la reacción de Ivana y Keroseno con Elena, la verdad. Serían más valientes admitiendo que quieren jugar solos contra el mundo y que les sobra la compañía de su 'amiga'".

Además, no le ha gustado que la hermana de Finito no haya querido 'sacrificarse' esta vez y dejar que no fuera Ivana de nuevo la nominada: "Keroseno ha sido bastante cobarde. Hay veces en la vida que en las que hay que dar el paso y correr riesgos. Ha sido muy injusto permitiendo que Ivana volviese a ponerse en la palestra".