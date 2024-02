Salen a la luz las tensiones entre Elena y Ana María Aldón en las nominaciones: "Me lo tienes guardado desde 'Supervivientes"

Ivana Icardi y Keroseno han utiizado el poder del intercambio por ser los últimos inmunes y han dado un giro a la lista de nominados

Así ha quedado la lista definitiva de nominados: Ivana Icardi, Marta López, Mayka Rivera y Ana María Aldón

La última conversación de Marta López y Efrén Reyero, tras ser él expulsado sin esperarlo: "Quizás no hay mucho más que hablar"

Esta gala de 'GH Dúo' lo ha cambiado todo, a partir de ahora, los concursantes dejan de participar en parejas o en trío y son rivales, lo que ha comenzado desde las nominaciones de esta misma noche.

Tras la expulsión de Marc Florensa y Efrén Reyero, este último tras abrir una votación entre toda la casa durante la gala, los concursantes que se han salvado ya han tenido que nominar de manera individual:

Así han sido las nominaciones

Asraf Beno: un punto a Lucía por descarte, dos puntos a Mayka porque no nos llevamos tan bien y tres puntos a Manuel por lo obvio.

Manuel González: un punto a Asraf porque no estamos mal, pero hay momentos en los que no nos entendemos lo suficiente. Dos puntos a Keroseno porque cuando se fue Finito mi idea era conocerle desde cero, pero no se ha dejado y le doy tres puntos a Ivana porque creo que es la persona que más me ha faltado al respeto aquí y no me ha dado la opción de tener un acercamiento con ella.

Keroseno: un punto para Manuel porque le debería dar más, pero estamos en un juego y me apetece jugar. Le voy a dar dos puntos a Marta porque quiero que nuestro acercamiento vaya a más y tres puntos a Mayka porque está haciendo comentarios que no tienen mucho sentido y siempre tiene excusas.

Elena Rodríguez: un punto a Ivana porque no me gusta la fuerza con la que discute, nuestra relación va bien, pero hay cosas que escucho que no me gustan. Dos puntos a Keroseno porque la afinidad es lo que uno siente en la piel, tal vez me sienta más a gusto con unas personas que con otras y tres puntos a Ana María porque sé que ella ha venido a jugar.

Lo que hacía reaccionar a Ana María Aldón: "Me lo tienes guardado desde 'Supervivientes'. Y tenían un cruce de reproches entre ellas, que continuaba con la nominación de Aldón.

Ana María Aldón: con un punto a Marta, dos puntos se los voy a dar a Mayka y los tres que me ha dado Elena no me queda más remedio para devolvérselos.

"Luego dice que yo soy vengativa", reaccionaba Elena y Ana María respondía de nuevo: "Llevas cuatro años guardándomelo".

Lucía Sánchez: un punto para Ana María aunque me lleve bien con ella, con dos puntos a Ivana que le ha dicho cosas a Manuel que no están bien y tres puntos a Keroseno porque es la persona con la que menos hablo en la casa.

Ivana Icardi: voy a nominar con un punto a Manuel porque yo no soy tan chula y no quiero enfrentarme cara a cara, dos puntos a Marta y tres puntos para Mayka.

Marta López: un punto se lo doy a Ana María porque ha tenido empatía, dos a Ivana y tres a Keroseno, no por nada, pero a los demás no les quiero tocar.

Mayka Rivera: un punto se lo voy a dar a Keroseno porque, desde el primer momento, ha ido a por mí y considero que nunca nos vamos a llevar bien. Dos puntos se los doy a Ana María porque con ella tiro la toalla y tres puntos a Ivana porque ha sido la gran decepción para mí.

La lista que salía de las nominaciones no era la definitiva. Ivana, Keroseno, Mayka y Ana María eran los señalados por los concursantes, pero quedaba algo por decidir.

Motivo por el que Marta Flich llamaba al confesionario a Ivana y Keroseno: “Vais a disfrutar de un privilegio, tenéis el poder del intercambio y lo tenéis por haber sido las ultimas inmunes. Podéis sacar a una persona de la lista y meter a otra persona de la lista”.

