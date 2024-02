Saltan chipas entre Marc Florensa y Mayte Ametlla en plató: "¿Qué estás dando a entender?"

"La cosa es que siempre es ella, me acaban de expulsar, así lo ha decidido la audiencia, pero un mínimo decir algo", estaba explicando Marc Florensa cuando Maite Ametlla ha querido decir algo: "No sois amigos, en realidad no habeis tenido ningun tipo de relación, no la habeis tenido nunca. Estuviste unos meses trabajando con ella. La relacion ha sido tensa y fría".

Y este contestaba a la defensora de Ana María: " Igual es más buena mi relación con ella que la tuya . No tenemos mala relación, nos entendemos muy bien. Que sea su defensora cuando dice que ese formato le ha hecho tanto daño, no lo entiendo muy bien".

Y ambos vivían un tenso momento en el plató en directo: "¿Qué estás dando a entender?". Y después de esto Marc Florensa volvía a explicar el tira y afloja que se ha visto con Aldón dentro: "No somos amigos. Tendremos relación fuera, como ya existió, en este trabajo hablas uchas horas y acabas creando un vínculo. No somos mejores amigos y creo que esto ha quedado claro desde el minuto cero. Quiero mucho a Ana María, hay cosas que me encantan y hay otras que no me gustan nada".