Miguel Frigenti responde a las críticas por apoyar a Ivana Icardi siendo amigo de Adara Molinero

Cansado de estas críticas, el periodista ha explicado en un tuit por qué no cree que deban afearle que apoye a la hermana de Mauro Icardi: "Soy colaborador de 'GH', no defensor de nadie y no tengo que dar explicaciones de lo que opino. Que me guste Ivana no resta el cariño que le tengo a Adara. Los fanáticos que no paráis insultar podéis dejar de seguirme. PD: seguiré opinando lo que me plazca como siempre".