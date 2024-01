La razón por la que Miguel Frigenti aplaude a Ivana Icardi: "Está soberbia"

En la primera gala de 'GH DÚO' Miguel Frigenti ejerció como defensor de Elena Rodríguez porque le había pedido el favor su amiga Adara Molinero, que iba a estar en plató pero que no pudo finalmente. No obstante, eso no ha significado que el colaborador haya mostrado su apoyo únicamente a la madre de su amiga y es que en su perfil de X, el antiguo Twitter, ha destacado rasgos que le gustan de otros concursantes, como Ivana Icardi.