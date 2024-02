Los familiares de los concursantes revolucionan la casa con sus posicionamientos: "Me das pereza y me aburre verte"

Novedad en 'GH DÚO': los familiares y defensores de los concursantes dan la cara y se posicionan

La fuerte discusión entre Mayka e Ivana durante los posicionamientos

Así han sido los posicionamientos de los concursantes en el debate de 'GH DÚO' de este domingo

En el debate de 'GH Dúo', los concursantes se han tenido que posicionar sobre aquellos compañeros de la casa que quieren que no continúen en el programa. Ion Aramendi ha dado paso así a unos posicionamientos llenos de tensión y en donde los participantes de esta séptima edición de 'Gran Hermano' tenían muchas cosas que decirse. Pero en los posicionamientos de este domingo ha habido una novedad que ha hecho saltar todo por los aires: también se han posicionado los familiares y defensores de los concursantes.

La primera en posicionarse ha sido Mayte Ametlla, amiga y defensora de Ana María Aldón. Se ha posicionado detrás de Mayka porque "está constantemente metiéndose en guerras insulsas que no tienen nada de sentido, para que los aplausos de los compañeros le hagan sobrevivir en la casa. Su paso por el concurso va a parecer 'La isla de las tentaciones' edulcorada". Esto ha hecho saltar mucho a Lucía, dando la cara por su compañera.

El siguiente ha sido Finito, hermano de Keroseno, que se ha posicionado en contra de Mayka: "Dices que todo son bromas pero son provocaciones. Lo haces con maldad. Me das pereza y me aburre verte. Te metes en conflictos que ni te va ni te viene". Isa Pantoja, por su parte, se ha posicionado detrás de Mayka: "Me pongo detrás de ella por descarte. Creo que el resto de nominadas son importantes para Asraf. Además, Asraf tiene menos afinidad con ella".

Luego ha llegado el turno de Marc: "Me posiciono detrás de Ivana porque desde fuera se ve un juego supersucio. Se te nota mucho la estrategia, pero aburres muchísimo". Posteriormente ha llegado el turno de Raquel Abad, amiga de Marta, que ha escogido posicionarse detrás de Ana María, aconsejándole que viva la experiencia: "No te puedes enfadar por todo. Creo que te tienes que ir por eso".

Los últimos defensores en posicionarse han sido Efrén, Claudia (prima de Ivana) y Laura (amiga de Mayka) que se han posicionado detrás de Ivana, Mayka e Ivana respectivamente.

Los posicionamientos de los concursantes

La primera en posicionarse ha sido Mayka, que se ponía detrás de Ivana y daba sus motivos: "No puedo juzgar su concurso pero sí la forma que tiene de meterse conmigo y la forma en la que me trata. Pienso que busca cosas donde no las hay. Ataca el pasado y tiene malas formas de atacar. Alza mucho la voz y tiene cosas que no van conmigo. Me hace sentir mal y por eso quiere que se vaya".

La siguiente era Ivana que no dudaba en posicionarse detrás de Mayka: "Se mete donde no se tiene que meter y luego llora. Si hiciera cosas coherentes no se metería. Dice que no hace nada para provocar y el otro día con Keroseno sí provocaba. Hace esto para tener un poco de protagonismo y tener algo que hacer aquí".

Manuel ha sido el siguiente en continuar con los posicionamientos: "Después de una conversación que he tenido esta tarde con Ivana acercando posturas, me hubiera colocado detrás de Keroseno. Pero como no está nominada, me pongo detrás de Ivana". Posteriormente ha sido el turno de Lucía, que se ha posicionado detrás de Ivana: "Me pongo detrás de ella porque es con la que menos relación tengo". Además, Lucía ha querido resaltar que en la discusión que tuvo con Manuel no debería de haberse metido nadie. Y es que esta discusión acabó en Manuel y Mayka discutiendo con Ivana.

Luego ha venido Elena y estos han sido sus argumentos: "Me muevo por afinidad. A Marta y Mayka les tengo mucho cariño. Con Ivana he estado más alejada. Creo que está más alejada de mí. Pero sigo dando una oportunidad a esto que tenemos y me posiciono detrás de Ana María. Creo que ha entrado aquí a jugar". Luego ha llegado el turno de Ana María, que se ha posicionado detrás de Marta: "Me gustaría que nos diera ejemplo a todos. En todos los ámbitos. Tiene para todos y da consejo de todo", ha dicho en tono irónico. "No te inventes las cosas, si no tienes argumentos te callas", le ha dicho muy cabreada Marta.