Nagore Robles defiende a Ana María Aldón frente a Marc Florensa: "Por eso tú estás aquí fuera"

"Hay personas que hacen tele y hay otras que pasan por la tele. Ana María no controla ni el tiempo ni las formas ni sabe cómo salir... De repente, se atolondra, se hace pequeña y ella misma se pierde, pero no es motivo para que estén como si no la soportaran. No la dejan de hablar. Yo he notado una mofa", argumentaba Nagore Robles, afeando la conducta de los compañeros de Ana María Aldón.