Finito se sincera sobre Ivana Icardi y tienen su esperadísimo reencuentro en plató: "Ha renacido algo en mí que llevaba muerto mucho tiempo"

Aunque antes de saber que iba a verla en plató durante la noche, Marta Flich preguntaba a Finito por ella, algo de lo que esté no dudaba en sincerarse: "Ella ya ha visto lo peor de mí, lo que viene ahora es maravilloso. 'Gran Hermano' me ha sentado de escádalo, quiero darlo y quiero recibirlo. Ha renacido algo de Finito que llevaba muerto mucho tiempo. Me ha demostrado tanto por cómo se ha portado con Keroseno que es lo más bonito que se puede hacer por mí en el mundo". "Y que es guapísima también", apuntaba Marta flich y este asentía: "Claro, también".