Gema Aldón y Gema Fernández se mojan sobre la 'guerra' entre Frigenti y Adara: 'Me parece una secta lo de los adaristas'

Adara Molinero ha decidido no acudir al plató esta vez a defender a su madre, aunque la influencer ha ido reaccionando al reality en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter ha dejado claro que ha habido cosas que no le han gustado nada de Miguel Frigenti, con quien parece haber puesto punto y final a su amistad.

Frigenti e Ivana fueron preguntados por los comentarios de Adara en Twitter en la gala del pasado lunes: 'Personas así no las quiero a mi lado, ella me podía haber llamado en vez de ponerme a los pies de los caballos en Twitter para mandarme a todos sus fans a ponerme verde. Adara no quiere amigos, quiere fans y yo no doy el perfil. Estoy hasta las narices, te he defendido en todos los realities. Si alguien debe algo es ella a mí que la he defendido siempre', se defendió en la gala Frigenti.