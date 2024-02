Isa Pantoja y Asraf vuelven a verse donde empezó su historia de amor: "Al principio pensé que no iba de verdad"

Si Asraf Beno se pensaba que no iba a poder pasar San Valentín con Isa Pantoja estaba muy equivocado, después de buscar por toda la casa sin saber el qué llegaba al jardín donde le esperaba su ya mujer con muchas ganas de abrazarle .

La pareja mostraban las ganas de verse que tenían en los besos y abrazos que se daban en su encuentro, además en el lugar donde su historia de amor comenzaba , la casa de Guadalix . Asraf se fijaba en el nuevo 'look' de Isa y alucinaba: "Qué guapa estás". Y justo después se quedaba tranquilo al saber que todo con su familia está bien fuera, todo sin poder separarse el uno del otro.

"Me pongo a llorar y no quiero, te echo mucho de menos. Quiero aprovechar contigo todo el rato", le confesaba Isa Pantoja y este le aseguraba que él también está pensando todos los días en ella: "Siempre me acuerdo de ti".